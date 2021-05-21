%7,66! Emeklilerin yeni maaşı şekilleniyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?

Tüm şartları yerine getirerek emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ile mevcut emeklilerin yakından takip ettiği 2021 Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlanan emekli maaşlarının 2021 yılı ilk zammı için detaylar ortaya çıkıyor.Beklenti anketine göre zam oranının %7,66 olması bekleniyor. Peki, 2021 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı kaç lira? İşte son gelişmeler...