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Haberler Galeri %7,66! Emeklilerin yeni maaşı şekilleniyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?

%7,66! Emeklilerin yeni maaşı şekilleniyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?

Tüm şartları yerine getirerek emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ile mevcut emeklilerin yakından takip ettiği 2021 Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlanan emekli maaşlarının 2021 yılı ilk zammı için detaylar ortaya çıkıyor.Beklenti anketine göre zam oranının %7,66 olması bekleniyor. Peki, 2021 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı kaç lira? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 15:32
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%7,66! Emeklilerin yeni maaşı şekilleniyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?

Emekliliği yaklaşan kadın ve erkek çalışanlar emekli maaşlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Dördüncü enflasyon verilerinden sonra emekli maaşı zam tahminleri de ortaya çıkmaya başladı. Emekli maaşına yapılacak olan 2021 Temmuz zammı merakla beklenirken, beklenti anketine göre bu oran %7,66 olarak belirlendi. Emekli maaş zammı konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%7,66! Emeklilerin yeni maaşı şekilleniyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?

Emekli maaşlarının zamlanmasına iki ay kaldı. Temmuz zammı 2021 yılının ilk altı aylık enflasyon verilerine göre belli olacak. İlk 4 aylık enflsayon verilerinin açıklanması ile emekli maaşı için tahminler ortaya çıkmaya başladı.

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%7,66! Emeklilerin yeni maaşı şekilleniyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?

EMEKLİ MAAŞI 2021 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz zammının %7,66 olması durumunda en düşük emekli maaşı 1.615 TL olacak. İşte Merkez Bankası beklenti anketi sonucuna göre, emekli maaşlarının şu şekilde olacak:

Mevcut Emekli Maaşı %7.66 Zamlı Emekli Maaşı

1.500 TL 1.615 TL
1.750 TL 1.884 TL

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%7,66! Emeklilerin yeni maaşı şekilleniyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?

2.000 TL 2.153 TL
2.250 TL 2.422 TL
2.500 TL 2.691 TL
2.750 TL 2.960 TL
3.000 TL 3.229 TL

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%7,66! Emeklilerin yeni maaşı şekilleniyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?

3.250 TL 3.498 TL
3.500 TL 3.768 TL
3.750 TL 4.037 TL
4.000 TL 4.306 TL