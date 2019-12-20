Yeni Zigana Tüneli’nde çalışmalar devam ediyor!

ZİGANA SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI OLMAKTAN ÇIKACAK

Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Ovit Tüneli'ni de geçerek Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak.