Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşçilerden ortak asgari ücret açıklaması!

2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından araştırılıyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam teklifleri öncesi TÜİK tarafından bir işçinin aylık gıda harcaması açıklandı. Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ise asgari ücret taleplerini dile getirecek. Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi bulunuyor.