19 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşçilerden ortak asgari ücret açıklaması!

2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından araştırılıyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam teklifleri öncesi TÜİK tarafından bir işçinin aylık gıda harcaması açıklandı. Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ise asgari ücret taleplerini dile getirecek. Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi bulunuyor.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 18:35 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 18:36
  • 1
  • 14
Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşçilerden ortak asgari ücret açıklaması!

2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabını sorguluyor. Asgari ücret zammı için gözler hükümet ve işçiler arasındaki zam görüşmelerine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan bir işçinin aylık gıda harcaması tutarı sonrası asgari ücrette yüzde 15 beklentisi oluşmaya başladı. İşçi örgütleri ise bu talepleri kabul etmeyeceğini dile getiriyor. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, şu ana kadarki çalışmaları değerlendirmek üzere Türk-İş genel merkezinde buluşacak.

  • 2
  • 14
Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşçilerden ortak asgari ücret açıklaması!

3 işçi konfederasyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için yarın saat 11.15'te ortak açıklama yapacak.

  • 3
  • 14
Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşçilerden ortak asgari ücret açıklaması!

Ortak açıklamayla önümüzdeki hafta yapılacak son toplantı öncesinde taleplerini duyuracak.

  • 4
  • 14
Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşçilerden ortak asgari ücret açıklaması!

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü toplantısında, TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaşmıştı.

  • 5
  • 14
Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşçilerden ortak asgari ücret açıklaması!

Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.