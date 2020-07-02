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Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

Son dakika... Evde bakım maaşı Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Evde bakıma muhtaç yakını olanlara ve bakımını üstlenen vatandaşlara evde bakım aylığı veriliyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri ile evde bakım aylığında da artış görülecek. Yazımızdan evde bakım parasının yatacağı tarih ve ne kadar zamlanacağı konusunda merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 Temmuz zammlı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 10:30
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Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

Son dakika... Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına evde bakım aylığı ödeniyor. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak enflasyon zammı evde bakım aylığı alanları da umutlandırdı. Peki, 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Temmuz ayının evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşlarının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLACAK?

Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım aylığı 2020 Ocak ayında yapılan son zam ile 1460 TL oldu. Temmuz ayı ile beraber yeniden zam alması ve 1524 TL olması bekleniyor...

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Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.