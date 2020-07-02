Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?

Son dakika... Evde bakım maaşı Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Evde bakıma muhtaç yakını olanlara ve bakımını üstlenen vatandaşlara evde bakım aylığı veriliyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri ile evde bakım aylığında da artış görülecek. Yazımızdan evde bakım parasının yatacağı tarih ve ne kadar zamlanacağı konusunda merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 Temmuz zammlı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevaplar...