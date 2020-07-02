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Dünyaya damgasını vuracak! Yusufeli Barajı'nın yüzde 80'i tamamlandı
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Baraj inşaatı kapsamında yer altına inşa edilen 558 megavat kurulu güce sahip hidroelektrik santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.
Giriş Tarihi: 02.07.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 10:08
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