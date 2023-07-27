Yeni zam müjdesi açıklandı! Toplu sözleşme teklifi son dakika! Memura 8.077 TL seyyanen zam! Refah payı, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Toplu sözleşme süreci için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar hem de memur sendikaları hazırlıklara başladı.

ÇALIŞMA BAKANI IŞIKHAN'DAN "TOPLU SÖZLEŞME" AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız'' dedi.