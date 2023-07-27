HaberlerGaleriYeni zam müjdesi açıklandı! Toplu sözleşme teklifi son dakika! Memura 8.077 TL seyyanen zam! Refah payı, kira yardımı, 3600 ek gösterge...
Yeni zam müjdesi açıklandı! Toplu sözleşme teklifi son dakika! Memura 8.077 TL seyyanen zam! Refah payı, kira yardımı, 3600 ek gösterge...
Emekli ve memura yeni ek iyileştirme müjdesi son dakika açıklandı! Yaklaşık milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için tarih verildi. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Memur Sen'den geldi. Memur-Sen'in 139 teklifinin arasında kira yardımı, bayram ikramiyesi, sosyal yardımların zamlı ödemesi var. Peki, toplu sözleşme hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 27.07.2023 14:50Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 14:51