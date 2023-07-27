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Haberler Galeri Yeni zam müjdesi açıklandı! Toplu sözleşme teklifi son dakika! Memura 8.077 TL seyyanen zam! Refah payı, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Yeni zam müjdesi açıklandı! Toplu sözleşme teklifi son dakika! Memura 8.077 TL seyyanen zam! Refah payı, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Emekli ve memura yeni ek iyileştirme müjdesi son dakika açıklandı! Yaklaşık milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için tarih verildi. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Memur Sen'den geldi. Memur-Sen'in 139 teklifinin arasında kira yardımı, bayram ikramiyesi, sosyal yardımların zamlı ödemesi var. Peki, toplu sözleşme hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 14:51
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Yeni zam müjdesi açıklandı! Toplu sözleşme teklifi son dakika! Memura 8.077 TL seyyanen zam! Refah payı, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Memur ve memur emeklilerine yeni müjde! Toplu sözleşme süreci hakkındaki detaylar netleşiyor. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Ağustos'ta başlayacak 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini açıkladı. Başkan Ali Yalçın, seyyanen zammın memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini belirtti. İşte, toplu sözleşme son durum!

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Yeni zam müjdesi açıklandı! Toplu sözleşme teklifi son dakika! Memura 8.077 TL seyyanen zam! Refah payı, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin önümüzdeki 2 yılda mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin karara bağlanacağı toplu sözleşme maratonu haftaya başlıyor.

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Yeni zam müjdesi açıklandı! Toplu sözleşme teklifi son dakika! Memura 8.077 TL seyyanen zam! Refah payı, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Toplu sözleşme süreci için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar hem de memur sendikaları hazırlıklara başladı.

ÇALIŞMA BAKANI IŞIKHAN'DAN "TOPLU SÖZLEŞME" AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız'' dedi.

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Yeni zam müjdesi açıklandı! Toplu sözleşme teklifi son dakika! Memura 8.077 TL seyyanen zam! Refah payı, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİ BELLİ OLDU! 1 AĞUSTOS TARİHİNDE...

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklisine yapılacak olan toplu sözleşme zammına dair ilk teklifini açıkladı.

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

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Yeni zam müjdesi açıklandı! Toplu sözleşme teklifi son dakika! Memura 8.077 TL seyyanen zam! Refah payı, kira yardımı, 3600 ek gösterge...

Tekliflerini bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ileteceklerini söyleyen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Kamu işveren tarafının önümüzdeki hafta toplantıya teklif ile gelmesini bekliyoruz. Alım gücünü artıracak, reel geliri yükseltecek tekliflerle masaya gelinmesini istiyoruz" dedi.