Bunları yapan emekliliğe hak kazanıyor! Milyonlara yeni rehber! İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

Milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Emeklilik için ise prim günü ve yaş şartı gibi zorunluluklar bulunuyor. Ancak bu maddeler için de bazı kurallar bulunuyor. Örneğin çalışmayan ya da eksim primleri bulunanların yardımına isteğe bağlı sigorta yetişirken; şoförler, part-time ve evde çalışanlar da eksik günlerini amamlayabiliyor. İşte emeklilik yolunu açan o detaylar...