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Haberler Galeri Bunları yapan emekliliğe hak kazanıyor! Milyonlara yeni rehber! İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

Bunları yapan emekliliğe hak kazanıyor! Milyonlara yeni rehber! İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

Milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Emeklilik için ise prim günü ve yaş şartı gibi zorunluluklar bulunuyor. Ancak bu maddeler için de bazı kurallar bulunuyor. Örneğin çalışmayan ya da eksim primleri bulunanların yardımına isteğe bağlı sigorta yetişirken; şoförler, part-time ve evde çalışanlar da eksik günlerini amamlayabiliyor. İşte emeklilik yolunu açan o detaylar...

Giriş Tarihi: 22.07.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 07:17
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Bunları yapan emekliliğe hak kazanıyor! Milyonlara yeni rehber! İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

Ülkemizde emeklilik için gereken en önemli şartlardan biri prim.

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Bunları yapan emekliliğe hak kazanıyor! Milyonlara yeni rehber! İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren yatırıyor. Kendi işini kuranlar Bağ-Kur kapsamında prim ödüyor. Askerlik, doğum gibi borçlanma ile de prim sayısı artırılabiliyor. Bir başka yöntem ise isteğe bağlı sigorta.

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Bunları yapan emekliliğe hak kazanıyor! Milyonlara yeni rehber! İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre çalışmayanlar, emeklilik için prim günü yetmeyenler ya da pim günlerini kendi ödeyerek tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor.

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Bunları yapan emekliliğe hak kazanıyor! Milyonlara yeni rehber! İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

Bu ay hayata geçen yeni asgari ücretle birlikte ödenecek primler ve borçlanma tutarları değişti.

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Bunları yapan emekliliğe hak kazanıyor! Milyonlara yeni rehber! İşte emeklilik yolunu açan detaylar...

İşte primini kendi ödeyenlerin yapacakları ödemeler...