24 Temmuz 2023, Pazartesi
EYT, SSK, Bağkur'a Temmuz zamlı promosyon fırsatı! 7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! %25 zam + EK ÖDEME tablosu...
Bankaların promosyon kampanyaları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir imkanı sağlayan promosyonda kampanyalar devam ediyor. Bazı bankalar Temmuz ayı kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalardan EYT'lilerin yanı sıra halihazırda emekli aylığı alanlar ile dul ve yetimler de faydalanabiliyor ve 10 bin liraya varan promosyon imkanı sunuluyor. İşte, bankaların yeni emekli promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 08:27
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