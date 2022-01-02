Yeni yılın ilk altın yorumları geldi! Geçen yıl yüzde 71 kazandıran gram altın yükselecek mi? Düşüşler kalıcı mı olacak?

Yeni yılın ilk altın yorumları! 2021 yılında büyük bir artış yaşayan altında, 2022 yılında yükseliş trendi olup olmayacağı merak ediliyor. Gram altın geçen yıl yüzde 71 kazandırmıştı. Gram altın yükselecek mi sorusu yatırımcıların sık sık sorguladığı konuların başında geliyor. Gram altın, tarihi zirvesi olan 1062 liraya göre kıyaslandığında, yüzde 134'e yakın prim yaptığı görülüyor. Peki; yeni yılın ilk altın yorumları nasıl? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara uyarılarda bulundu.