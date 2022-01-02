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Haberler Galeri Yeni yılın ilk altın yorumları geldi! Geçen yıl yüzde 71 kazandıran gram altın yükselecek mi? Düşüşler kalıcı mı olacak?

Yeni yılın ilk altın yorumları geldi! Geçen yıl yüzde 71 kazandıran gram altın yükselecek mi? Düşüşler kalıcı mı olacak?

Yeni yılın ilk altın yorumları! 2021 yılında büyük bir artış yaşayan altında, 2022 yılında yükseliş trendi olup olmayacağı merak ediliyor. Gram altın geçen yıl yüzde 71 kazandırmıştı. Gram altın yükselecek mi sorusu yatırımcıların sık sık sorguladığı konuların başında geliyor. Gram altın, tarihi zirvesi olan 1062 liraya göre kıyaslandığında, yüzde 134'e yakın prim yaptığı görülüyor. Peki; yeni yılın ilk altın yorumları nasıl? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 02.01.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 15:17
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Yeni yılın ilk altın yorumları geldi! Geçen yıl yüzde 71 kazandıran gram altın yükselecek mi? Düşüşler kalıcı mı olacak?

Gram altın yükselecek mi? Yeni yılın ilk altın yorumları! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu ve altın fiyatlarının geleceğini değerlendirdi. Dünyada ons altın yıllık bazda değer kaybederken, ülkemizde gram altın rekor üstüne rekor kırmıştı. Geçen yıl yüzde 71 kazandıran gram altının geleceği dikkat çekiyor. ABD'li dev banka JP Morgan, Fed'in faiz artırmasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüşün olabileceğine yönelik raporda bulundu. İşte, ünlü bankanın altın yorumları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni yılın ilk altın yorumları geldi! Geçen yıl yüzde 71 kazandıran gram altın yükselecek mi? Düşüşler kalıcı mı olacak?

2 Ocak Pazar günü, kapalı piyasalarda gram altın fiyatları 780 lira seviyelerinden işlem gördü. Gram altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde 1.000 lirayı aşarak kendi rekorunu geliştirmişti.

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Yeni yılın ilk altın yorumları geldi! Geçen yıl yüzde 71 kazandıran gram altın yükselecek mi? Düşüşler kalıcı mı olacak?

ABD'li dev banka JP Morgan, Fed'in faiz artırmasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüşün olabileceğine yönelik rapor yayımladı.

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Yeni yılın ilk altın yorumları geldi! Geçen yıl yüzde 71 kazandıran gram altın yükselecek mi? Düşüşler kalıcı mı olacak?

JP Morgan analistleri, Fed'in 2022 yılında para politikasını sıkılaştırmaya başlamasıyla birlikte altının bu adımın etkilerine karşı dayanamayacağını düşünüyor.

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Yeni yılın ilk altın yorumları geldi! Geçen yıl yüzde 71 kazandıran gram altın yükselecek mi? Düşüşler kalıcı mı olacak?

Raporda, Fed'in genişlemeci para politikasını terk etmesiyle birlikte altın ve gümüş fiyatları üzerinde 2022 yılı boyunca baskı oluşacağı, 2022'nin ilk çeyreğinde ons altının 1765 dolar seviyelerine gerileyeceğini ve istikrarlı şekilde düşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi. 2022 yılının son çeyreğinde altın fiyatlarının 1520 dolara kadar gerileyebileceği de raporda not edildi.