Tek seferde 2.500 TL ödeme! 3 yıllık söz veren bu parayı alabilecek! Ziraat, Halkbank, QNB emekli promosyon ücretleri…

3 yıllık söz veren bu parayı alabilecek! Bankaların emekli yarışı sürüyor! Emekliler bankaların verdiği promosyon ücretlerin bir seferlik alabiliyor ve bütçelerine katkı sağlıyor. Bazı bankaların verdiği promosyon miktarı 2.500 liraya kadar çıkabiliyor. Yeni yılın promosyon ücretleri için bankaların düzenlediği kampanyalar ilgiyle takip ediliyor. Peki, 2022 banka promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte bu yıl verilecek promosyon ücretleri…