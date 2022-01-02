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Haberler Galeri Tek seferde 2.500 TL ödeme! 3 yıllık söz veren bu parayı alabilecek! Ziraat, Halkbank, QNB emekli promosyon ücretleri…

Tek seferde 2.500 TL ödeme! 3 yıllık söz veren bu parayı alabilecek! Ziraat, Halkbank, QNB emekli promosyon ücretleri…

3 yıllık söz veren bu parayı alabilecek! Bankaların emekli yarışı sürüyor! Emekliler bankaların verdiği promosyon ücretlerin bir seferlik alabiliyor ve bütçelerine katkı sağlıyor. Bazı bankaların verdiği promosyon miktarı 2.500 liraya kadar çıkabiliyor. Yeni yılın promosyon ücretleri için bankaların düzenlediği kampanyalar ilgiyle takip ediliyor. Peki, 2022 banka promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte bu yıl verilecek promosyon ücretleri…

Giriş Tarihi: 02.01.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 16:26
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Tek seferde 2.500 TL ödeme! 3 yıllık söz veren bu parayı alabilecek! Ziraat, Halkbank, QNB emekli promosyon ücretleri…

Bankaların emekli kapma yarışı sürüyor. 3 yıllık söz veren kişiler bu parayı alabiliyor! Hem kamu hem de özel bankalar emekli müşterileri çekebilmek için en fazla promosyonu vermeye devam ediyor. Ocak ayının gelmesiyle birlikte, emekli vatandaşlar yeni yılın promosyon ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. 2022 yılında bazı bankaların promosyon ücretleri 2.500 TL'yi bulabiliyor. İşte bankaların açıkladığı son teklifler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tek seferde 2.500 TL ödeme! 3 yıllık söz veren bu parayı alabilecek! Ziraat, Halkbank, QNB emekli promosyon ücretleri…

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Tek seferde 2.500 TL ödeme! 3 yıllık söz veren bu parayı alabilecek! Ziraat, Halkbank, QNB emekli promosyon ücretleri…

DENİZBANK

Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.
Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Tek seferde 2.500 TL ödeme! 3 yıllık söz veren bu parayı alabilecek! Ziraat, Halkbank, QNB emekli promosyon ücretleri…

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma sözü verenlere 500 ila 750 TL arasında promosyon demesi yapıyor.

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL

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Tek seferde 2.500 TL ödeme! 3 yıllık söz veren bu parayı alabilecek! Ziraat, Halkbank, QNB emekli promosyon ücretleri…

VAKIFBANK

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca VakıfBank'dan alma sözü verenlere 500 ila 750 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL