02 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özel sektörde 4.500 – 5.000 – 6.000 TL maaş alana AGİ var mı? Asgari ücret üstü maaş alana AGİ olacak mı? AGİ hesabı 2022…

Özel sektörde 4.500 – 5.000 – 6.000 TL maaş alana AGİ var mı? Asgari ücret üstü maaş alana AGİ olacak mı? AGİ hesabı 2022…

Özel sektörde çalışan ve asgari ücretin üzerinde kazanan çalışanlar bu yıl AGİ alıp alamayacağını merak ediyor. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ alan çalışanlar, bu yıl vergi dilimlerindeki değişimlerle birlikte ödeme alıp almayacağını sorguluyor. Uzun süredir gündemde yer alan AGİ konusundaki kafa karışıklığı giderildi. Asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, asgari ücretli çalışana artık AGİ ödenmeyecek. Peki, özel sektörde 4.500 – 5.000 – 6.000 TL maaş alana AGİ var mı? Asgari ücret üstü maaş alana AGİ olacak mı?

Giriş Tarihi: 02.01.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 12:02
  • 1
  • 16
Özel sektörde 4.500 – 5.000 – 6.000 TL maaş alana AGİ var mı? Asgari ücret üstü maaş alana AGİ olacak mı? AGİ hesabı 2022…

Asgari ücret üstü alana AGİ olacak mı? Özel sektörde 4.500 – 5.000 – 6.000 TL maaş alana AGİ var mı? Asgari Geçim İndirimi yani AGİ sayesinde çalışanlara ek ödeme sağlanıyor. Bu ek ödemeler sayesinde çalışanların kazancı artıyor. Yapılan vergi düzenlemesiyle birlikte asgari ücretliye AGİ kalktı. Ancak asgari ücret üzerinde maaş alan çalışanlar için kafa karışıklığı sürüyor. Peki; asgari ücret üstü alana AGİ olacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Özel sektörde 4.500 – 5.000 – 6.000 TL maaş alana AGİ var mı? Asgari ücret üstü maaş alana AGİ olacak mı? AGİ hesabı 2022…

Asgari geçim indirimi, çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor. Buna vergi iadesi de diyebiliriz. Eskiden çalışanın evli olup olmadığına, çocuk sayısına göre AGİ ödeniyordu.

  • 3
  • 16
Özel sektörde 4.500 – 5.000 – 6.000 TL maaş alana AGİ var mı? Asgari ücret üstü maaş alana AGİ olacak mı? AGİ hesabı 2022…

Hal böyle olunca da bekar bir çalışanın aldığı ücretle, evli ve bir çocuğu ya da iki çocuğu olan bir çalışanın aldığı ücret farklıydı ve yüksekti.

  • 4
  • 16
Özel sektörde 4.500 – 5.000 – 6.000 TL maaş alana AGİ var mı? Asgari ücret üstü maaş alana AGİ olacak mı? AGİ hesabı 2022…

2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ ödenmeyecek. Yani farklı bir deyişle tüm asgari ücretli çalışanların hepsi standart 4.253.40 lira ücret alacak.

  • 5
  • 16
Özel sektörde 4.500 – 5.000 – 6.000 TL maaş alana AGİ var mı? Asgari ücret üstü maaş alana AGİ olacak mı? AGİ hesabı 2022…

MAAŞLARDA AZALMA OLACAK MI?

Asgari ücretten fazla maaş alanların maaşlarına azalma olmayacak. Çünkü gelir vergisi ile damga vergisi kaldırıldığı için, asgari ücret üzerinde maaş alanların ücretlerinde bundan kaynaklı bir artış olacak.