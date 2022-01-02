02 Ocak 2022, Pazar
Özel sektörde 4.500 – 5.000 – 6.000 TL maaş alana AGİ var mı? Asgari ücret üstü maaş alana AGİ olacak mı? AGİ hesabı 2022…
Özel sektörde çalışan ve asgari ücretin üzerinde kazanan çalışanlar bu yıl AGİ alıp alamayacağını merak ediyor. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ alan çalışanlar, bu yıl vergi dilimlerindeki değişimlerle birlikte ödeme alıp almayacağını sorguluyor. Uzun süredir gündemde yer alan AGİ konusundaki kafa karışıklığı giderildi. Asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, asgari ücretli çalışana artık AGİ ödenmeyecek. Peki, özel sektörde 4.500 – 5.000 – 6.000 TL maaş alana AGİ var mı? Asgari ücret üstü maaş alana AGİ olacak mı?
Giriş Tarihi: 02.01.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 12:02
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