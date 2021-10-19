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Haberler Galeri Yeni yılda yüzde 12,5 zam! Memura verilen ücretler değişti! Saat başı fazla çalışma ücreti…

Yeni yılda yüzde 12,5 zam! Memura verilen ücretler değişti! Saat başı fazla çalışma ücreti…

Ülkemizde milyonlarca devlet memuru, haftalık çalışma saatini geçtikleri takdirde fazla çalışma ücreti almaya hak kazanıyor. Her yıl zamlanan memur maaşlarının yanı sıra memura yapılan ek ödemelerde de artış yaşanıyor. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 80 liraya çıkacak. Memurun saat başı fazla mesai ücreti bu yıl 2 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Bu ücretin yüzde 12,5 zamlandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 10:57
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Yeni yılda yüzde 12,5 zam! Memura verilen ücretler değişti! Saat başı fazla çalışma ücreti…

Memur maaşları her yıl zamlanırken, memurların aldığı fazla çalışma ücreti ve yurt içi gündelik tutarı da zam görüyor. Memurların saat başı fazla mesai ücreti 1 Ocak 2022'den itibaren zamlanacak. Yeni yılda bu ücrete yüzde 12,5 zam geleceği öğrenildi. KYK ve üniversitelere bağlı yurtlarda çalışanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.

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Yeni yılda yüzde 12,5 zam! Memura verilen ücretler değişti! Saat başı fazla çalışma ücreti…

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 30 kuruş artarak 2 lira 70 kuruşa yükselecek.

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Yeni yılda yüzde 12,5 zam! Memura verilen ücretler değişti! Saat başı fazla çalışma ücreti…

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12,5 artacak. 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022'den itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak.

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Yeni yılda yüzde 12,5 zam! Memura verilen ücretler değişti! Saat başı fazla çalışma ücreti…

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,54 lira yerine 2,85 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

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Yeni yılda yüzde 12,5 zam! Memura verilen ücretler değişti! Saat başı fazla çalışma ücreti…

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla, yanlarında çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2,85 lira fazla çalışma ücreti alacak.