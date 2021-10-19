19 Ekim 2021, Salı
Yeni yılda yüzde 12,5 zam! Memura verilen ücretler değişti! Saat başı fazla çalışma ücreti…
Ülkemizde milyonlarca devlet memuru, haftalık çalışma saatini geçtikleri takdirde fazla çalışma ücreti almaya hak kazanıyor. Her yıl zamlanan memur maaşlarının yanı sıra memura yapılan ek ödemelerde de artış yaşanıyor. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 80 liraya çıkacak. Memurun saat başı fazla mesai ücreti bu yıl 2 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Bu ücretin yüzde 12,5 zamlandığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 10:57
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