İŞKUR’da 119 bin açık iş ilanı! KPSS şartı yok! Satış danışmanı, makineci, kaynakçı, depo görevlisi…

İŞKUR'a bu yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 422 bin açık iş başvurusu yapıldı. Eylül'de 206 bin 546 kişiyi işle buluşturan İŞKUR, 1 Ocak-15 Ekim arasında ise 1 milyon 36 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. İŞKUR'da 119 bin açık iş ilanı bulunuyor. İşte o liste.