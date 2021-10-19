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Haberler Galeri İŞKUR’da 119 bin açık iş ilanı! KPSS şartı yok! Satış danışmanı, makineci, kaynakçı, depo görevlisi…

İŞKUR’da 119 bin açık iş ilanı! KPSS şartı yok! Satış danışmanı, makineci, kaynakçı, depo görevlisi…

İŞKUR iş arayanlara destek sağlamaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu'nda 119 bin civarında açık iş ilanı mevcut. Şirketler İŞKUR aracılığıyla ilan veriyor. Vatandaşlar 'İŞKUR personel alım ilanları neler?' 'İŞKUR iş ilanları' gibi sorgulamaları internet üzerinden gerçekleştiriyor. İŞKUR'da hangi iş ilanları var? Satış danışmanı, temizlik görevlisi, garson...

Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:00
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İŞKUR’da 119 bin açık iş ilanı! KPSS şartı yok! Satış danışmanı, makineci, kaynakçı, depo görevlisi…

İŞKUR'a bu yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 422 bin açık iş başvurusu yapıldı. Eylül'de 206 bin 546 kişiyi işle buluşturan İŞKUR, 1 Ocak-15 Ekim arasında ise 1 milyon 36 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. İŞKUR'da 119 bin açık iş ilanı bulunuyor. İşte o liste.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR’da 119 bin açık iş ilanı! KPSS şartı yok! Satış danışmanı, makineci, kaynakçı, depo görevlisi…

Beden işçisi

Açık iş sayısı: 27 bin 554

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İŞKUR’da 119 bin açık iş ilanı! KPSS şartı yok! Satış danışmanı, makineci, kaynakçı, depo görevlisi…

Satış danışmanı

Açık iş sayısı: 3.700

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İŞKUR’da 119 bin açık iş ilanı! KPSS şartı yok! Satış danışmanı, makineci, kaynakçı, depo görevlisi…

Temizlik görevlisi

Açık iş sayısı: 3.562

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İŞKUR’da 119 bin açık iş ilanı! KPSS şartı yok! Satış danışmanı, makineci, kaynakçı, depo görevlisi…

Makineci

Açık iş sayısı: 2708