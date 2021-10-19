19 Ekim 2021, Salı
İŞKUR’da 119 bin açık iş ilanı! KPSS şartı yok! Satış danışmanı, makineci, kaynakçı, depo görevlisi…
İŞKUR iş arayanlara destek sağlamaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu'nda 119 bin civarında açık iş ilanı mevcut. Şirketler İŞKUR aracılığıyla ilan veriyor. Vatandaşlar 'İŞKUR personel alım ilanları neler?' 'İŞKUR iş ilanları' gibi sorgulamaları internet üzerinden gerçekleştiriyor. İŞKUR'da hangi iş ilanları var? Satış danışmanı, temizlik görevlisi, garson...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:00
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