Şartları yerine getirenlere 1.800 TL ödeme yapılacak. Beklenen açıklama geldi. Karşılıksız olarak veriliyor. 2021 yılı içinde başvuru şartlarını yerine getiren vatandaşlara devlet tarafından sosyal yardım ödemesi alıyor. Ocak ayında yapılan zam ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere 1.800 TL evde bakım maaşı ödeniyor. Binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu ödenekten yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan ödemelerin detaylarını haberimizde derledik.