19 Ekim 2021, Salı
Şartları yerine getirenlere 1.800 TL ödeme yapılacak! Beklenen açıklama geldi: Karşılıksız olarak..
Devlet yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara destek ödemeleri yapıyor. Milyonlarca kişi yapılan sosyal yardımlar ile geçimini sağlayabiliyor. Türkiye'de geçtiğimiz dönem 600 bine yakın vatandaş evde bakım maaşı alarak ev ekonomisine katkıda bulundu. Evinde yaşlı veya engelli bireyi bulunanan vatandaşlara geri ödemesiz şekilde 1.800 TL ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde ödemeleri yapıyor.
Giriş Tarihi: 19.10.2021 00:24 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 00:24
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