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Şartları yerine getirenlere 1.800 TL ödeme yapılacak! Beklenen açıklama geldi: Karşılıksız olarak..

Devlet yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara destek ödemeleri yapıyor. Milyonlarca kişi yapılan sosyal yardımlar ile geçimini sağlayabiliyor. Türkiye'de geçtiğimiz dönem 600 bine yakın vatandaş evde bakım maaşı alarak ev ekonomisine katkıda bulundu. Evinde yaşlı veya engelli bireyi bulunanan vatandaşlara geri ödemesiz şekilde 1.800 TL ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde ödemeleri yapıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2021 00:24 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 00:24
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Şartları yerine getirenlere 1.800 TL ödeme yapılacak! Beklenen açıklama geldi: Karşılıksız olarak..

Şartları yerine getirenlere 1.800 TL ödeme yapılacak. Beklenen açıklama geldi. Karşılıksız olarak veriliyor. 2021 yılı içinde başvuru şartlarını yerine getiren vatandaşlara devlet tarafından sosyal yardım ödemesi alıyor. Ocak ayında yapılan zam ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere 1.800 TL evde bakım maaşı ödeniyor. Binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu ödenekten yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan ödemelerin detaylarını haberimizde derledik.

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Şartları yerine getirenlere 1.800 TL ödeme yapılacak! Beklenen açıklama geldi: Karşılıksız olarak..

Evde bakım parası nedir merak ediliyor. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3'ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek parasıdır.

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Şartları yerine getirenlere 1.800 TL ödeme yapılacak! Beklenen açıklama geldi: Karşılıksız olarak..

EVDE BAKIM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım aylığı almak isteyen durumları uygun olmayan, hasta ya da yaşlı bakıma muhtaç kişiler evde bakım aylığı nasıl alınır , evde bakım aylığı kimlere verilir araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası başvurusu için gerekli şartlar https://www.ailevecalisma.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.

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Şartları yerine getirenlere 1.800 TL ödeme yapılacak! Beklenen açıklama geldi: Karşılıksız olarak..

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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Şartları yerine getirenlere 1.800 TL ödeme yapılacak! Beklenen açıklama geldi: Karşılıksız olarak..

EVDE BAKIM MAAŞI ALMA HİZMETİ: Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor.