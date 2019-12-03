Yeni yılda yasalaşması bekleniyor! Maaşlara 740 TL zam! 3600 ek göstergede son durum ne?
3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar sürüyor. 1.6 milyon kişiyi yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları ile polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ikramiyeleri ve emeklilik maaşları artacak. Memurlar, 3600 ek göstergenin kendilerini de kapsamasını istiyor. Ancak şu an için çalışmalar 4 meslek grubu için yapılıyor. Çalışmalar sonucunda taslak oluşturuldu. Yapılacak düzenleme ile 23 bin TL'ye kadar ikramiye artışı söz konusu olacak. Emekli maaşlarında ise 750 TL'ye varan bir artış gözlenecek. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.12.2019 11:32Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 11:37