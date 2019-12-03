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Hesapta 110 milyon TL birikti! Bu ay ilk ödemeler yapılacak! Konut ve çeyiz parası nasıl alınır?

Konut ve çeyiz hesabı uygulamasına katılım çığ gibi büyüyor. Devletin konut alımını yaygınlaştırma ve kolaylaştırma amacıyla başlattığı konut hesabı için ilk ödemeler bu yıl içinde yapılacak. Evlenenlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla verilen çeyiz desteği ile ilgili ödemelerin de yıl sonuna kadar yapılması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, hesapta 110 milyon TL'nin iriktiğini ve ilk ödemelerin bu ay yapılacağını söyledi. Peki, konut ve çeyiz parası nasıl alınır? Konut ve çeyiz hesabı nasıl açılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 09:54
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Hesapta 110 milyon TL birikti! Bu ay ilk ödemeler yapılacak! Konut ve çeyiz parası nasıl alınır?

Evi olmayanlar için çıkarılan Konut Hesabı'ndan ödemelerin yeni yıldan önce yapılması bekleniyor. Hükümet Çeyiz Hesabı açanlara da ödemeleri yılbaşı öncesi yapmayı planlıyor.

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Hesapta 110 milyon TL birikti! Bu ay ilk ödemeler yapılacak! Konut ve çeyiz parası nasıl alınır?

Ev alacaklara ve evleneceklere destek amacıyla yaşama geçirilen Konut ve Çeyiz Hesabı'ndan ilk ödemelerin yeni yıldan önce yapılması bekleniyor.

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Hesapta 110 milyon TL birikti! Bu ay ilk ödemeler yapılacak! Konut ve çeyiz parası nasıl alınır?

Devlet hem konut hem de çeyiz hesabına bu yıl yaklaşık 260 milyon lira destek sağladı. Evlenecek çiftlere destek amacıyla 9 bin liraya çıkarılan çeyiz hesabına katılımcı sayısı 20 bine ulaştı.

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Hesapta 110 milyon TL birikti! Bu ay ilk ödemeler yapılacak! Konut ve çeyiz parası nasıl alınır?

Konut hesabına da 7 bin katılımcı başvurdu. 2020'de konut ve çeyiz hesabına benzer yeni modeller de yaşama geçirilecek. Harcama öncesi tasarrufun desteklenmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak vergisel teşvikler uygulanacak potansiyel alanlar belirlenecek. Bankalarla görüşülerek fizibilite çalışması yapılacak.

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Hesapta 110 milyon TL birikti! Bu ay ilk ödemeler yapılacak! Konut ve çeyiz parası nasıl alınır?

BORÇLANMA YERİNE BİRİKİM
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Bankalar Birliği'nin yürüttüğü çalışmayla vergi teşviki uygulanabilecek alanlar belirlenecek.