Hesapta 110 milyon TL birikti! Bu ay ilk ödemeler yapılacak! Konut ve çeyiz parası nasıl alınır?

Konut ve çeyiz hesabı uygulamasına katılım çığ gibi büyüyor. Devletin konut alımını yaygınlaştırma ve kolaylaştırma amacıyla başlattığı konut hesabı için ilk ödemeler bu yıl içinde yapılacak. Evlenenlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla verilen çeyiz desteği ile ilgili ödemelerin de yıl sonuna kadar yapılması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, hesapta 110 milyon TL'nin iriktiğini ve ilk ödemelerin bu ay yapılacağını söyledi. Peki, konut ve çeyiz parası nasıl alınır? Konut ve çeyiz hesabı nasıl açılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 09:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





