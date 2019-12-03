İŞKUR'dan işsiz anneye 7200 TL harçlık! İŞKUR anne projesi başvuru şartları iş sahibi olmak isteyen anneler tarafından araştırılıyor. "İşte anne projesi" ile İŞKUR'dan işsiz annelere büyük destek geliyor. Proje kapsamında annelere aylık 2400 TL'ye yakın destek verilecek. Böylelikle annelere iş arama sürecinde maddi destek sağlanacak. İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Proje kapsamında, aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL gibi ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine girecek. Giriş Tarihi: 03.12.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 12:45
İŞKUR'dan işsiz anneye 7200 TL harçlık! İşte şartlar
İŞKUR, işsiz anneleri çalışma hayatına katmak için bir proje geliştirdi. Proje kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve çalışmak isteyen annelere eğitim verilecek. Verilecek eğitim süresinde kadınlar belli alanlarda uzmanlaşacak. 3 ay sürecek olan eğitimlerde toplamda 7 bin 200 TL harçlık verilecek. 'İşte Anne Projesi' kısa sürede büyük ilgi görürken, binlerce kişi başvuru şartları ve detaylarını araştırıyor. Peki, İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsiz anne harçlık şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...
İŞKUR'dan işsiz anneye 7200 TL harçlık! İşte şartlar
ANNE PROJESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İŞKUR
Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil.
İŞKUR'dan işsiz anneye 7200 TL harçlık! İşte şartlar
Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.
İŞKUR'dan işsiz anneye 7200 TL harçlık! İşte şartlar
İŞKUR işbaşı eğitim programlarına start verdi. Bu programlar içerisinde en önemlilerinden biri de, 'Anne projesi' oldu. İŞKUR vasıtasıyla yürütülen 'İşte Anne Projesi' çalışmak isteyen ancak iş bulamayan anneler için büyük fırsatlar sunuyor.
İŞKUR'dan işsiz anneye 7200 TL harçlık! İşte şartlar
Devlet çalışmak isteyen annelere günlük meslek eğitim kurslarında eğitim veriyor. Bu eğitimler sırasında da günlük 80 TL ücret ödeniyor. Aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL gibi ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine giriyor.