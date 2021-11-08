Bilecik’te ‘Cennet hurması’ hasadı başladı: Kurusunun kilosu 60 TL

"HURMA ÜRETİMİ DAHA DA ARTACAK"

Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, geçen yıl 800 ton bu yıl bin tonluk bir hasat beklediklerini anlatarak, "Bizim Küplü, Başköy, Bekdemir köylerinin iklim şartlarının uygun olması nedeniyle hurma çok bereketli ve çok lezzetli çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 800 tonluk bu köylerde üretim oldu, bu yıl bin tonluk bir hasat bekliyoruz. Bu yıl hurmaların yüzde 60'ı toplandı. İstanbul, Bursa, Ankara ve Yalova'ya satıldı toptan. Bu yıl hurma fiyatları 4 liradan başlayarak, 5 buçuk, 6 liraya kadar verildi. Üretici memnun tüketici memnun diyebiliriz. İnanıyorum önümüzdeki yıl kalite daha da yükselecek. Hurmanın miktarı daha da fazlalaşacak. Çünkü iklim şartları en uygun bizim buralar. Burada hurma üreticilerimiz ve diğer üreticiler için köyümüze bir kantar yaptırmak istiyoruz. Bunun yanında bir de hurma kurutma tesisi yapılırsa bu 3 köyün ortak kullanacağı hurma üretimi daha da artacak" dedi.