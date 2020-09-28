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Yeni yılda emeklilere zam müjdesi geldi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar? İşte tahminler...
Emekliler her ay maaşlarına ek olarak 4-5 oranında ek ödemeler alıyor. 2021 yılı için zamanın yaklaşması yeni tahminlerin ortaya atılmasına neden oluyor. TUED, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için ek ödeme zam oranı talebini gündeme getirmişti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödemeler ocak ayında zamlanacak. İşte, 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar? İşte tahminler...
Giriş Tarihi: 28.09.2020 20:34 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 20:41
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