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Haberler Galeri Yeni yılda emeklilere zam müjdesi geldi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar? İşte tahminler...

Yeni yılda emeklilere zam müjdesi geldi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar? İşte tahminler...

Emekliler her ay maaşlarına ek olarak 4-5 oranında ek ödemeler alıyor. 2021 yılı için zamanın yaklaşması yeni tahminlerin ortaya atılmasına neden oluyor. TUED, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için ek ödeme zam oranı talebini gündeme getirmişti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödemeler ocak ayında zamlanacak. İşte, 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar? İşte tahminler...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 20:34 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 20:41
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Yeni yılda emeklilere zam müjdesi geldi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar? İşte tahminler...

Milyonlarca emeklinin gözü gelecek müjdeli habere çevrildi. Her ay düzenli olarak ek ödeme alan emekliler, ek ödemelerde artış yaşanmasını istiyordu. Yeni yıla kısa bir süre kala ek ödeme artışı ile ilgili araştırmalar başladı. Her senenin başında ve ortasında emekli maaşlarına belirli oranda zam yapılıyor. Genelde zamların belirleyici faktörü ise tüketici fiyat endeksi, yani kısa adıyla TÜFE, oluyor. İşte, 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar? İşte tahminler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni yılda emeklilere zam müjdesi geldi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar? İşte tahminler...

EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı beklenti anketine göre, emekli maaşlarına Ocak ayında 5.4'lük bir zam oranı yapılacak. Bu durumda 358 liraya varan artışa neden olacak.

İşte detaylar;

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Yeni yılda emeklilere zam müjdesi geldi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar? İşte tahminler...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin yüzde 5.4 artışa göre net maaşı 6 bin 719 lira 64 kuruşa, ek ödemesi 268,79 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline 6 bin 988 lira 43 kuruş geçecek.

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Yeni yılda emeklilere zam müjdesi geldi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar? İşte tahminler...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.

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Yeni yılda emeklilere zam müjdesi geldi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar? İşte tahminler...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.