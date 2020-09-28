Milyonlarca emeklinin gözü gelecek müjdeli habere çevrildi. Her ay düzenli olarak ek ödeme alan emekliler, ek ödemelerde artış yaşanmasını istiyordu. Yeni yıla kısa bir süre kala ek ödeme artışı ile ilgili araştırmalar başladı. Her senenin başında ve ortasında emekli maaşlarına belirli oranda zam yapılıyor. Genelde zamların belirleyici faktörü ise tüketici fiyat endeksi, yani kısa adıyla TÜFE, oluyor. İşte, 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar? İşte tahminler...