Fiyatta beklentiyi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 42 bin liradan başlıyor...

SUV araçlara talep her geçen gün artıyor. İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artışlardan etkilenmeyen SUV araçlar pandemi döneminde satış ortalaması çok yüksek. Otomotiv şirketleri de daha çok SUV model ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor. İlan sitelerinde 7-8 yaş arası SUV modellerin satışları hız kazandı. İşte, Fiyatta beklentiyi karşılayan en ucuz SUV araçlar...