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Fiyatta beklentiyi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 42 bin liradan başlıyor...

SUV araçlara talep her geçen gün artıyor. İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artışlardan etkilenmeyen SUV araçlar pandemi döneminde satış ortalaması çok yüksek. Otomotiv şirketleri de daha çok SUV model ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor. İlan sitelerinde 7-8 yaş arası SUV modellerin satışları hız kazandı. İşte, Fiyatta beklentiyi karşılayan en ucuz SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 17:56
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Fiyatta beklentiyi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 42 bin liradan başlıyor...

Pandemi döneminde Türkiye'de SUV sınıfı araçlar oldukça talep görüyor. Yerden yüksek olması, güçlü duruşları cezbedici özellikleri arasında yer alıyor. İkinci el SUV araçlar da A, B, C sınıfı araçların fiyatına satılabiliyor. Fiyatların yüksek olması sonrasında SUV araçlar araba alma hayali kuranların vazgeçilmez limanı oluyor. İşte, Fiyatta beklentiyi karşılayan en ucuz SUV araçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatta beklentiyi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 42 bin liradan başlıyor...

Volkswagen Tiguan

2011 model benzinli manuel

79 bin lira

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Fiyatta beklentiyi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 42 bin liradan başlıyor...

Fiat Freemont

2013 model dizel otomatik

93 bin 750 lira

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Fiyatta beklentiyi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 42 bin liradan başlıyor...

Chevrolet Captiva

2007 model dizel otomatik

50 bin lira

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Fiyatta beklentiyi karşılayan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 42 bin liradan başlıyor...

Dacia Duster

2013 model benzinli manuel

42 bin lira