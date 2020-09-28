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Haberler Galeri 1000 TL sosyal destek için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

1000 TL sosyal destek için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1.000 TL sosyal yardımı ödemeleri için açıklamada bulundu. Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyacı olanlara ödemeler sürüyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk iki fazda 4 milyon haneye 1.000'er TL sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. 3'üncü faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru yoluyla ödemeler yapılıyor. İşsiz kalanlar ve düzenli geliri olmayanların başvurabildiği pandemi sosyal destek başvuruları ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. İşte, e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

Giriş Tarihi: 28.09.2020 21:47 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 21:54
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1000 TL sosyal destek için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

Pandemi döneminde devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine 1000 TL ödemeler sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programının devam edeceğini duyurarak, artık ihtiyaç sahibi vatandaşların diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını yapabileceklerini müjdeledi. Açıklamanın ardından ihtiyaç sahipleri başvuru şartlarını sorgulamaya devam ediyor. İşte, e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1000 TL sosyal destek için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

E-DEVLET PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULA 2020

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

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1000 TL sosyal destek için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

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1000 TL sosyal destek için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

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1000 TL sosyal destek için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar