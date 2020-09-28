1000 TL sosyal destek için son dakika açıklaması geldi! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?

Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1.000 TL sosyal yardımı ödemeleri için açıklamada bulundu. Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyacı olanlara ödemeler sürüyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk iki fazda 4 milyon haneye 1.000'er TL sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. 3'üncü faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru yoluyla ödemeler yapılıyor. İşsiz kalanlar ve düzenli geliri olmayanların başvurabildiği pandemi sosyal destek başvuruları ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. İşte, e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır?