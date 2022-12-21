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YENİ YILDA altın yükselir mi? 2023 uzman yorumları! CANLI ALTIN takip ekranı! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?

2023 yılına sayılı günler kala altın piyasalarındaki yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Güne 1.088 lira seviyesinde başlayan altın ile ilgili detaylar hem yatırımcı hem de vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılda altın yükselecek mi düşecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki yeni yılda altın yükselir mi? Uzmanı yorumladı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 16:47
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YENİ YILDA altın yükselir mi? 2023 uzman yorumları! CANLI ALTIN takip ekranı! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?

Yeni yılda altın yükselir mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar gram, çeyrek, tam, yarım, ONS altın fiyatlarının seyrinin ne yönde olacağını araştırmaya başladı. Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulunarak 2023 yılının altın yılı olabileceğini aktardı. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YENİ YILDA altın yükselir mi? 2023 uzman yorumları! CANLI ALTIN takip ekranı! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?

21 ARALIK GRAM ALTIN

Altının gram fiyatı, 21 Aralık Çarşamba günü 1.088 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,7 artışla günü 1.817 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.813 dolardan işlem görüyor.

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YENİ YILDA altın yükselir mi? 2023 uzman yorumları! CANLI ALTIN takip ekranı! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

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YENİ YILDA altın yükselir mi? 2023 uzman yorumları! CANLI ALTIN takip ekranı! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?

Bugünün veri gündeminde ABD'de cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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YENİ YILDA altın yükselir mi? 2023 uzman yorumları! CANLI ALTIN takip ekranı! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?

Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;