YENİ YILDA altın yükselir mi? 2023 uzman yorumları! CANLI ALTIN takip ekranı! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?

2023 yılına sayılı günler kala altın piyasalarındaki yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Güne 1.088 lira seviyesinde başlayan altın ile ilgili detaylar hem yatırımcı hem de vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılda altın yükselecek mi düşecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki yeni yılda altın yükselir mi? Uzmanı yorumladı...