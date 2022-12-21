Aralık ayı SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 21 Aralık SED yardım ödemeleri yattı mı?

Aralık ayı SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. SED yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar Aralık ayı ödemelerinin yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki, Aralık ayı SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 21 Aralık SED yardım ödemeleri yattı mı?