Yeni yıl zamla başlayacak! Emekli maaş zammında 2000 yılı detayı! En az yüzde 4.23 artış kapıda!

Her ay düzenli olarak maaşlarını alan emekliler için yeni bir zam dönemi yaklaşıyor. Yeni yıl için yapılacak zam hesaplanırken, şu ana kadar açıklanan 3 aylık enflasyon verileri baz alınıyor. TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verileri öncesi emekli maaşlarında en az yüzde 4.23 artış olacağı öngörülüyor. Merkez Bankası tahminine göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 5.21 olacak. Böylelikle bazı emeklilerin maaşlarının 2735 TL'ye çıkması bekleniyor. İşte; emeklilerin şu anki enflasyon verilerine göre zam oranı!