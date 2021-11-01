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Yeni yıl zamla başlayacak! Emekli maaş zammında 2000 yılı detayı! En az yüzde 4.23 artış kapıda!

Her ay düzenli olarak maaşlarını alan emekliler için yeni bir zam dönemi yaklaşıyor. Yeni yıl için yapılacak zam hesaplanırken, şu ana kadar açıklanan 3 aylık enflasyon verileri baz alınıyor. TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verileri öncesi emekli maaşlarında en az yüzde 4.23 artış olacağı öngörülüyor. Merkez Bankası tahminine göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 5.21 olacak. Böylelikle bazı emeklilerin maaşlarının 2735 TL'ye çıkması bekleniyor. İşte; emeklilerin şu anki enflasyon verilerine göre zam oranı!

Giriş Tarihi: 01.11.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 16:27
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Yeni yıl zamla başlayacak! Emekli maaş zammında 2000 yılı detayı! En az yüzde 4.23 artış kapıda!

Milyonlarca emekli vatandaş yeni yıl öncesi zamları bekliyor. 2021 yılının son günleri yaklaşırken, emekliler hem Ocak hem de Temmuz aylarında kaç lira zam alacağını sorguluyor. İlk 3 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında yüzde 4.23 zam yapılacağı tahmin ediliyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lılar 2735 TL almaları beklenirken, 2000'den sonra emekli SSK'lıların maaşlarının 1626 TL'den 1695 TL'ye çıkabileceği düşünülüyor. İşte; milyonlarca emekli için zam detayı!

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Yeni yıl zamla başlayacak! Emekli maaş zammında 2000 yılı detayı! En az yüzde 4.23 artış kapıda!

Emeklilere yılda iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar ise ocak ve haziran aylarında gerçekleşiyor. Emeklilere verilecek zamlar ise 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.

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Yeni yıl zamla başlayacak! Emekli maaş zammında 2000 yılı detayı! En az yüzde 4.23 artış kapıda!

Bu yılın ikinci zammı haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sora yapılmış emekliler maaşlarını temmuz ayında zamlı almıştı.

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Yeni yıl zamla başlayacak! Emekli maaş zammında 2000 yılı detayı! En az yüzde 4.23 artış kapıda!

Ocak ayında yapılacak zam için 3 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında en düşük emekli aylığı 1695 TL'den hesaplandı. 2000 yılından emekli olanlar için ise çok önemli bir ayrıntı bulunuyor.

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Yeni yıl zamla başlayacak! Emekli maaş zammında 2000 yılı detayı! En az yüzde 4.23 artış kapıda!

2021 yılının son üç ayına girerken, emekliler yeni yılla birlikte alacakları zamları hesaplamaya başladı. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlar bu yılın ikinci yarısında alacakları zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek.