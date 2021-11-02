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Ev alacaklara müjde! 166 bin liradan başlıyor! 2021 TOKİ uygun fiyatlı evler satışta! İşte iller ve fiyatlar

TOKİ tarafından uygun fiyatlı evler satışa çıktı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara yönelik uygun ödeme koşullarında güvenli konutlar üreten TOKİ, 166 bin liradan başlayan konutları satışa çıkardı. Uygun ödeme yöntemiyle durumu olmayanları ev sahibi yapan TOKİ, satışa çıkan konutları ve fiyatları açıkladı. İşte 2021 TOKİ uygun fiyatlı ev fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021 10:43
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Ev alacaklara müjde! 166 bin liradan başlıyor! 2021 TOKİ uygun fiyatlı evler satışta! İşte iller ve fiyatlar

Öncelikli olarak alt ve orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ, birçok proje ile vatandaşlara müjdeli haberler vermeye devam ediyor. TOKİ uygun fiyatlı ev konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için yeni ilanlar yayınlandı. Peki, TOKİ uygun fiyatlı evler hangi illerde? İşte TOKİ'nin satış yaptığı iller ve ev fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev alacaklara müjde! 166 bin liradan başlıyor! 2021 TOKİ uygun fiyatlı evler satışta! İşte iller ve fiyatlar

Afyon

253 konut, 14 dükkan

En ucuz: 191.103 lira

En pahalı: 265.994 lira

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Ev alacaklara müjde! 166 bin liradan başlıyor! 2021 TOKİ uygun fiyatlı evler satışta! İşte iller ve fiyatlar

Bartın

108 konut

En ucuz: 193.067 lira

En pahalı: 347.849 lira

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Ev alacaklara müjde! 166 bin liradan başlıyor! 2021 TOKİ uygun fiyatlı evler satışta! İşte iller ve fiyatlar

Elazığ

22 konut

En ucuz: 193.149 lira

En pahalı: 206.142 lira

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Ev alacaklara müjde! 166 bin liradan başlıyor! 2021 TOKİ uygun fiyatlı evler satışta! İşte iller ve fiyatlar

Erzincan

64 konut

En ucuz: 176.522 lira

En pahalı: 354.023 lira