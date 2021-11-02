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Ev alacaklara müjde! 166 bin liradan başlıyor! 2021 TOKİ uygun fiyatlı evler satışta! İşte iller ve fiyatlar
TOKİ tarafından uygun fiyatlı evler satışa çıktı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara yönelik uygun ödeme koşullarında güvenli konutlar üreten TOKİ, 166 bin liradan başlayan konutları satışa çıkardı. Uygun ödeme yöntemiyle durumu olmayanları ev sahibi yapan TOKİ, satışa çıkan konutları ve fiyatları açıkladı. İşte 2021 TOKİ uygun fiyatlı ev fiyatları...