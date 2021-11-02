Ev alacaklara müjde! 166 bin liradan başlıyor! 2021 TOKİ uygun fiyatlı evler satışta! İşte iller ve fiyatlar

Öncelikli olarak alt ve orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ, birçok proje ile vatandaşlara müjdeli haberler vermeye devam ediyor. TOKİ uygun fiyatlı ev konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için yeni ilanlar yayınlandı. Peki, TOKİ uygun fiyatlı evler hangi illerde? İşte TOKİ'nin satış yaptığı iller ve ev fiyatları...