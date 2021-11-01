Kasım ayında avantajlı kredi fırsatları! Düşük faizle kredi veren bankalar! İhtiyaç kredisi faiz oranları Kasım 2021!

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesinin ardından düşük faizle kredi veren bankalar hangileri? Kasım ayında peş peşe avantajlı kredi fırsatları bankalar tarafından açıklanıyor. Acil nakde ihtiyacı olan kişiler de Kasım 2021 ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Kamu ve özel bankaların güncel kredi faiz oranları yoğun şekilde araştırılıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidilmişti.