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Kasım ayında avantajlı kredi fırsatları! Düşük faizle kredi veren bankalar! İhtiyaç kredisi faiz oranları Kasım 2021!

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesinin ardından düşük faizle kredi veren bankalar hangileri? Kasım ayında peş peşe avantajlı kredi fırsatları bankalar tarafından açıklanıyor. Acil nakde ihtiyacı olan kişiler de Kasım 2021 ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Kamu ve özel bankaların güncel kredi faiz oranları yoğun şekilde araştırılıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidilmişti.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 12:51
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Kasım ayında avantajlı kredi fırsatları! Düşük faizle kredi veren bankalar! İhtiyaç kredisi faiz oranları Kasım 2021!

Kasım ayında avantajlı kredi fırsatları! 2021 Kasım ihtiyaç kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Düşük faizle kredi veren bankalar nakit paraya ihtiyacı olan kişilerin merak ettiği konulardan birisi oluyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesinin ardından ilk hamle kamu bankalarından gelmişti. Kamu bankaları konut kredilerinde faiz indirimine gitmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kasım ayında avantajlı kredi fırsatları! Düşük faizle kredi veren bankalar! İhtiyaç kredisi faiz oranları Kasım 2021!

HALKBANK

İhtiyaç Kredisi: 1,63

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Kasım ayında avantajlı kredi fırsatları! Düşük faizle kredi veren bankalar! İhtiyaç kredisi faiz oranları Kasım 2021!

VAKIFBANK

İhtiyaç Kredisi: 1,55

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Kasım ayında avantajlı kredi fırsatları! Düşük faizle kredi veren bankalar! İhtiyaç kredisi faiz oranları Kasım 2021!

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç Kredisi: 1,63

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Kasım ayında avantajlı kredi fırsatları! Düşük faizle kredi veren bankalar! İhtiyaç kredisi faiz oranları Kasım 2021!

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1.60