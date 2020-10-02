Yeni yıl yeni maaş ile geliyor! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne alacak?

Emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2020 yılının ikinci yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5.75 zam yansımıştı. Memur ve memur emeklisi ise 1.75 enflasyon farkı almıştı. Şimdi ise 2021 Ocak zammı için araştırmalar başladı. Son açıklanan enflasyon verilerinden sonra emekli ve memur maaşı zam tahminleri de daha belirgin hale geldi. Peki, 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne alacak? İşte son gelişmeler...