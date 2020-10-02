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Haberler Galeri Yeni yıl yeni maaş ile geliyor! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne alacak?

Yeni yıl yeni maaş ile geliyor! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne alacak?

Emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2020 yılının ikinci yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5.75 zam yansımıştı. Memur ve memur emeklisi ise 1.75 enflasyon farkı almıştı. Şimdi ise 2021 Ocak zammı için araştırmalar başladı. Son açıklanan enflasyon verilerinden sonra emekli ve memur maaşı zam tahminleri de daha belirgin hale geldi. Peki, 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne alacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 12:40
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Yeni yıl yeni maaş ile geliyor! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne alacak?

Milyonlarca emekli ve memurların gözü yeni maaş zamlarına çevrildi. 2021 yılına iki ay kala yeni yılda yapılacak zam oranları konusunda araştırmalar başladı. Yılın ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile emekli maaşı için tablo belli olacak. Son açıklanan enflasyon verilerine göre maaş zammı tahminleri gelmeye başladı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan 2021 Ocak zammı ne kadar olacak? Son enflasyon verilerine ve emekli maaşları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni yıl yeni maaş ile geliyor! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.

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Yeni yıl yeni maaş ile geliyor! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne alacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.

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Yeni yıl yeni maaş ile geliyor! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne alacak?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.

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Yeni yıl yeni maaş ile geliyor! 2021'de SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne alacak?

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.