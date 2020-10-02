TYP'liler için beklenen gün geldi çattı! İŞKUR TYP kura sonuçları belli oldu mu? MEB TYP sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

İŞKUR TYP kura sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı Ekim ayının gelmesiyle birlikte merak edilen konuların başında geliyor. MEB bünyesinde çalışmak üzere alınacak vatandaşlar için başvuru süreci sonlandı. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar İŞKUR TYP tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. MEB tarafından yayınlanan ilana göre; okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi birçok alanda personel ihtiyacı için alımlar yapılıyor. İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları belli oldu mu? MEB TYP sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...