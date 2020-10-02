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Haberler Galeri Milyonlarca asgari ücretliye müjde! 2021 Ocak zammı ile asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? Görüşmeler başlıyor

Milyonlarca asgari ücretliye müjde! 2021 Ocak zammı ile asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? Görüşmeler başlıyor

Asgari ücret her yıl başında Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirleniyor. Milyonlarca işçinin alacağı maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ekim ayının gelmesi ile birlikte asgari ücret görüşmelerinin hangi tarihte başlayacağı ve yeni zam oranının ne kadar olacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, 2021'de asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret net-brüt ne kadar? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 12:13
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Milyonlarca asgari ücretliye müjde! 2021 Ocak zammı ile asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? Görüşmeler başlıyor

Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücretin belirlenmesi içi Asgari Ücret Tespit Komisyonu gerekli araştırmayı yapar ve toplantılar sonucunda ne kadar zam yapılacağı duyurulur. Yeni yıla iki ay kala milyonlarca işçinin gündeminde asgari ücret zammı yer alıyor. Komisyonun belirlediği asgari ücretin işveren tarafından ödenmesi zorunludur. Peki, 2021'de asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret net-brüt ne kadar? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca asgari ücretliye müjde! 2021 Ocak zammı ile asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? Görüşmeler başlıyor

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.

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Milyonlarca asgari ücretliye müjde! 2021 Ocak zammı ile asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? Görüşmeler başlıyor

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek.

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Milyonlarca asgari ücretliye müjde! 2021 Ocak zammı ile asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? Görüşmeler başlıyor

ASGARİ ÜCRETE 397 TL EK ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.

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Milyonlarca asgari ücretliye müjde! 2021 Ocak zammı ile asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? Görüşmeler başlıyor

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.