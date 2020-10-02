Milyonlarca asgari ücretliye müjde! 2021 Ocak zammı ile asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? Görüşmeler başlıyor

Asgari ücret her yıl başında Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirleniyor. Milyonlarca işçinin alacağı maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ekim ayının gelmesi ile birlikte asgari ücret görüşmelerinin hangi tarihte başlayacağı ve yeni zam oranının ne kadar olacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, 2021'de asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret net-brüt ne kadar? İşte ayrıntılar...