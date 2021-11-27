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Haberler Galeri Yeni yıl için zam hesabı! 2022 Ocak zammıyla maaşlar yeniden hesaplanacak! Zam tahminlerine göre maaşlar…

Yeni yıl için zam hesabı! 2022 Ocak zammıyla maaşlar yeniden hesaplanacak! Zam tahminlerine göre maaşlar…

2022 zamlı memur maaşları için şimdiden hesaplama başladı. Yaşlı, engelli, doktor, evde yakınına bakana kadar çok sayıda kesimin geliri memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artacak. Böylelikle memurların cepleri rahat bir nefes alacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini zam oranının yüzde 11.17 (yüzde 5 zam + yüzde 6.17 fark) olabileceğini ortaya koydu. Enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 11'e varan bir zam söz konusu olabilecek. İşte; 2022 zamlı memur maaşı hesabı!

Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 11:00
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Yeni yıl için zam hesabı! 2022 Ocak zammıyla maaşlar yeniden hesaplanacak! Zam tahminlerine göre maaşlar…

2022 Ocak zammıyla maaşlar yeniden hesaplanacak! Zam tahminlerine göre maaşlar ne kadar olacak? Yeni yıl için zam hesabı başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak ayında yeni yıl için zamlı maaşları almak istiyor. Zamlı maaşlarla birlikte yaşlılardan doktorlara kadar çok sayıda kesimin gelirinde büyük artış yaşanacak. Peki; tahminlere göre yeni yıl için zamlı maaşlar ne kadar olacak? İşte; 2022 Ocak ayı zamlı memur maaşları!

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Yeni yıl için zam hesabı! 2022 Ocak zammıyla maaşlar yeniden hesaplanacak! Zam tahminlerine göre maaşlar…

Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için Ocak zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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Yeni yıl için zam hesabı! 2022 Ocak zammıyla maaşlar yeniden hesaplanacak! Zam tahminlerine göre maaşlar…

Memur maaşlarındaki artış, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

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Yeni yıl için zam hesabı! 2022 Ocak zammıyla maaşlar yeniden hesaplanacak! Zam tahminlerine göre maaşlar…

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini zam oranının yüzde 11.17 (yüzde 5 zam + yüzde 6.17 fark) olabileceğini ortaya koydu.

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Yeni yıl için zam hesabı! 2022 Ocak zammıyla maaşlar yeniden hesaplanacak! Zam tahminlerine göre maaşlar…

Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahmine göre ise zam oranı yüzde 12.01 (yüzde 5 zam + yüzde 7.01 fark) olabilecek.