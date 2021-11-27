27 Kasım 2021, Cumartesi
Yeni yıl için zam hesabı! 2022 Ocak zammıyla maaşlar yeniden hesaplanacak! Zam tahminlerine göre maaşlar…
2022 zamlı memur maaşları için şimdiden hesaplama başladı. Yaşlı, engelli, doktor, evde yakınına bakana kadar çok sayıda kesimin geliri memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artacak. Böylelikle memurların cepleri rahat bir nefes alacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini zam oranının yüzde 11.17 (yüzde 5 zam + yüzde 6.17 fark) olabileceğini ortaya koydu. Enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 11'e varan bir zam söz konusu olabilecek. İşte; 2022 zamlı memur maaşı hesabı!
Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 11:00
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