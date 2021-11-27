Yeni yıl için zam hesabı! 2022 Ocak zammıyla maaşlar yeniden hesaplanacak! Zam tahminlerine göre maaşlar…

2022 Ocak zammıyla maaşlar yeniden hesaplanacak! Zam tahminlerine göre maaşlar ne kadar olacak? Yeni yıl için zam hesabı başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak ayında yeni yıl için zamlı maaşları almak istiyor. Zamlı maaşlarla birlikte yaşlılardan doktorlara kadar çok sayıda kesimin gelirinde büyük artış yaşanacak. Peki; tahminlere göre yeni yıl için zamlı maaşlar ne kadar olacak? İşte; 2022 Ocak ayı zamlı memur maaşları!