SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...

SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarına her yıl olduğu gibi bu Ocak'ta da zam yapılacak. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, geriye 2 ay kaldı. İşte, 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...