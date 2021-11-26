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Haberler Galeri SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...

SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...

SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. 4 aylık enflasyon rakamları belli olurken, geriye sadece 2 aylık veri kaldı. 4 aylık enflasyon rakamlarına göre zam oranı 6.72 olarak belirlendi. Hal böyle olunca uzman isimler tahminlerini paylaşıyor. İşte, 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2021 23:04 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 23:04
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SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...

SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarına her yıl olduğu gibi bu Ocak'ta da zam yapılacak. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, geriye 2 ay kaldı. İşte, 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: İŞTE SSK-BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİ OCAK ZAMMI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.

Memur emeklilerinde ise, yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek.

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SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

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SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

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SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.