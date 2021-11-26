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SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...
SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. 4 aylık enflasyon rakamları belli olurken, geriye sadece 2 aylık veri kaldı. 4 aylık enflasyon rakamlarına göre zam oranı 6.72 olarak belirlendi. Hal böyle olunca uzman isimler tahminlerini paylaşıyor. İşte, 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...