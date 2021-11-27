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Haberler Galeri Vergi iadesi 2021 | Milyonları sevindiren haber! 2 bin 500 TL ek destek olacak

Vergi iadesi 2021 | Milyonları sevindiren haber! 2 bin 500 TL ek destek olacak

Vergi iadesi nasıl alınır | Gelir vergisi iadesi nedir | Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2 milyon kişiye geriye dönük olarak 5 milyar lira ilave ödeme yapılacak. Çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir anlamına gelen bu iade ödeme için başvurular başladı. Peki bu haktan kimler faydalanacak? İşte tüm ayrıntıları.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 14:37
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Vergi iadesi 2021 | Milyonları sevindiren haber! 2 bin 500 TL ek destek olacak
Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik öngören 65 maddelik vergi paketi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, çiftçilere yönelik önemli düzenlemelerin bulunduğu yasayla çok eleştiri konusu olan bir uygulama da kaldırılmıştı.
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Vergi iadesi 2021 | Milyonları sevindiren haber! 2 bin 500 TL ek destek olacak
Artık tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri (mazot, gübre, vb.), Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.
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Vergi iadesi 2021 | Milyonları sevindiren haber! 2 bin 500 TL ek destek olacak

NEREYE BAŞVURULUR?

Yasayla ayrıca son 5 yılda desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle birlikte iade edilmesi de kararlaştırılmıştı.

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Vergi iadesi 2021 | Milyonları sevindiren haber! 2 bin 500 TL ek destek olacak
Böylece çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016 yılına kadar yani 5 yıl geriye dönük iadesi kararı kapsamında 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılacak.
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Vergi iadesi 2021 | Milyonları sevindiren haber! 2 bin 500 TL ek destek olacak
Bu da çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir demek. Desteklerden kesilen vergilerin çiftçiye iade süreci ise başladı.