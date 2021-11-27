Vergi iadesi 2021 | Milyonları sevindiren haber! 2 bin 500 TL ek destek olacak

Vergi iadesi nasıl alınır | Gelir vergisi iadesi nedir | Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2 milyon kişiye geriye dönük olarak 5 milyar lira ilave ödeme yapılacak. Çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir anlamına gelen bu iade ödeme için başvurular başladı. Peki bu haktan kimler faydalanacak? İşte tüm ayrıntıları.