27 Kasım 2021, Cumartesi
Vergi iadesi 2021 | Milyonları sevindiren haber! 2 bin 500 TL ek destek olacak
Vergi iadesi nasıl alınır | Gelir vergisi iadesi nedir | Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2 milyon kişiye geriye dönük olarak 5 milyar lira ilave ödeme yapılacak. Çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir anlamına gelen bu iade ödeme için başvurular başladı. Peki bu haktan kimler faydalanacak? İşte tüm ayrıntıları.
Giriş Tarihi: 27.11.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 14:37
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