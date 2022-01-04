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Haberler Galeri Yeni yıl için tavan ücreti belli oldu! 1 yıl çalışan 10.800 TL ödeme alacak! 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?

Yeni yıl için tavan ücreti belli oldu! 1 yıl çalışan 10.800 TL ödeme alacak! 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?

Yeni yıl için tavan ücreti belli oldu! 1 yıl çalışan 10.800 TL ödeme alacak! 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranlarıda belli oldu. Diğer yandan 2022 kıdem tazminatı için tavan ücrette ortaya çıkmış oldu. Çalışan vatandaşların işyerlerinde en az bir sene çalışması koşuluyla sağlanan ve her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında aldığı bu tazminatın tavan ve taban rakamları netleşti. İşte, 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022 19:25
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Yeni yıl için tavan ücreti belli oldu! 1 yıl çalışan 10.800 TL ödeme alacak! 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?

2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranları da açıklandı. Diğer yandan 2022 yılının ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı rakamlarıda belli oldu. Bilindiği gibi çalışanlar en az bir yıl çalışmaları şartıyla her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında tazminatlarını alabiliyor. İşte, 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?

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Yeni yıl için tavan ücreti belli oldu! 1 yıl çalışan 10.800 TL ödeme alacak! 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatında değişiklik oldu.

Geçen yıl için 8 bin 284 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı 2022 için ise kıdem tazminatı 10 bin 800 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.

Asgari ücret son yıllarda sadece yılda bir defa arttırılıyor.

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Yeni yıl için tavan ücreti belli oldu! 1 yıl çalışan 10.800 TL ödeme alacak! 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.

Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor

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Yeni yıl için tavan ücreti belli oldu! 1 yıl çalışan 10.800 TL ödeme alacak! 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI ÜST LİMİTİ MEMUR MAAŞLARINA GÖRE BELİRLENİYOR

Kıdem tazminatında alt limit asgari ücrete göre belirlenirken üst limit ise memur maaşlarına göre belirleniyor. Memur maaşlarındaki artışlar dikkate alındığında kıdem tazminatı üst limiti ocak ve temmuz ayları olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor.

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Yeni yıl için tavan ücreti belli oldu! 1 yıl çalışan 10.800 TL ödeme alacak! 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı iş yerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten çıkarttığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler de işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirler.