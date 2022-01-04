04 Ocak 2022, Salı
Yeni yıl için tavan ücreti belli oldu! 1 yıl çalışan 10.800 TL ödeme alacak! 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?
Yeni yıl için tavan ücreti belli oldu! 1 yıl çalışan 10.800 TL ödeme alacak! 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranlarıda belli oldu. Diğer yandan 2022 kıdem tazminatı için tavan ücrette ortaya çıkmış oldu. Çalışan vatandaşların işyerlerinde en az bir sene çalışması koşuluyla sağlanan ve her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında aldığı bu tazminatın tavan ve taban rakamları netleşti. İşte, 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 04.01.2022 19:25
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