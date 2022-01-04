Yeni yıl için tavan ücreti belli oldu! 1 yıl çalışan 10.800 TL ödeme alacak! 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatında değişiklik oldu.

Geçen yıl için 8 bin 284 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı 2022 için ise kıdem tazminatı 10 bin 800 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.

Asgari ücret son yıllarda sadece yılda bir defa arttırılıyor.