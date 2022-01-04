10 ay boyunca 4.272 TL hesaplara yatacak! 2022'de işsizlik ödeneği arttı! En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 yılına girmemiz ile birlikte milyonlarca kişinin alacağı yeni ücretler açıklandı. Emekli, memur ve asgari ücret zammı ile birlikte bazı başlıklar adı altında verilen ödeneklere de zam yapıldı. Bu kapsamda işsizlik maaşında da artış yapıldı. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşsizlik maaşı başvuru şartları nedir? Başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.01.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 16:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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