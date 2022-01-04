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10 ay boyunca 4.272 TL hesaplara yatacak! 2022'de işsizlik ödeneği arttı! En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 yılına girmemiz ile birlikte milyonlarca kişinin alacağı yeni ücretler açıklandı. Emekli, memur ve asgari ücret zammı ile birlikte bazı başlıklar adı altında verilen ödeneklere de zam yapıldı. Bu kapsamda işsizlik maaşında da artış yapıldı. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşsizlik maaşı başvuru şartları nedir? Başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 16:08
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10 ay boyunca 4.272 TL hesaplara yatacak! 2022’de işsizlik ödeneği arttı! En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Kendi istek ve kusuru dışında işvereni tarafından işten çıkarılan vatandaşlara işsizlik maaşı veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirli şartları taşıyanlara verilen işsizlik maaşı 2022 Ocak ayı itibarıyla zamlandı. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları nedir? Başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 ay boyunca 4.272 TL hesaplara yatacak! 2022’de işsizlik ödeneği arttı! En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar?

2021 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

En düşük: 2.137 TL
Orta kademe: 2.541 TL
En yüksek: 4.272 TL

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10 ay boyunca 4.272 TL hesaplara yatacak! 2022’de işsizlik ödeneği arttı! En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular hem elektronik ortamda hem de yüz yüze yapılabiliyor. Elektronik başvuru için www.iskur.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekiyor.

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10 ay boyunca 4.272 TL hesaplara yatacak! 2022’de işsizlik ödeneği arttı! En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.

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10 ay boyunca 4.272 TL hesaplara yatacak! 2022’de işsizlik ödeneği arttı! En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,