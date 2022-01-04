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Haberler Galeri MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında...

MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında...

MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, meslek liseleri ile ilgili, "Mesleki eğitim merkezleri hem işveren hem de öğrenciler için çok cazip hale geldi. Artık mesleki eğitim merkezindeki öğrenciler ilk üç yılda yeni asgari ücrete göre yaklaşık 1.400 TL, son yıl ise 2.125 TL civarı ücret alacaklar. Her yıl asgari ücret arttığında bu ücret de artacak. Konu hakkında önemli detayları haberimizde derledik. İşte, mesleki eğitim merkezleri için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022 21:41
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MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, binlerce öğrenciyi ilgilendiren mesleki eğitim merkezleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl yapılan ödemelerde artış yaşandı. Bakan Özer, "Artık mesleki eğitim merkezindeki öğrenciler ilk üç yılda yeni asgari ücrete göre yaklaşık 1.400 TL, son yıl ise 2.125 TL civarı ücret alacaklar. Her yıl asgari ücret arttığında bu ücret de artacak." açıklamalarında bulundu. Konu hakkında detaylar öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, mesleki eğitim merkezleri hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Tekeli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İTOB) "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve MESEM Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Özer, gelecek yıl okulun inşasının tamamlanmasını amaçladıklarını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

İstihdamı Artıracak Yeni Mesleki Eğitim Modeli ile Türkiye'nin bu alanda yeni bir döneme girdiğini belirten Mahmut Özer, şöyle devam etti:

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MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında...

"Mesleki eğitimde yeni bir döneme girdik. Artık mesleki eğitimde işverenler mesleki teknik Anadolu liselerinde eğitim alanların mezun olmalarını beklemiyorlar. Artık biz işverenlerimizi mesleki eğitim süreçlerinin tamamına dahil ettik. Artık mesleki eğitimde müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin işletmede beceri eğitimlerini işverenlerimizle, sektör temsilcilerimizle birlikte planlıyoruz. Mesleki eğitimin kalitesi için çok kritik olan öğretmenlerimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini de ilk defa işverenlerimizle birlikte sistematik olarak planlıyoruz. Orada tek bir şey istiyoruz, istihdamda öncelik. Çünkü biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak iş gücü piyasamıza insan kaynağı yetiştiriyoruz. Dolayısıyla iş gücü piyasasındaki sektör temsilcilerimizi eğitim sürecine dahil ettiğimiz zaman mesleki eğitimin kalitesi arttığı gibi aynı zamanda istihdam edilebilirlik de artıyor."

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MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında...

Yakın zamanda mesleki eğitimde attıkları adımların sonuçlarını kısa sürede alacaklarını belirten Özer, şunları anlattı:

"Düzenlemeyle her ay mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilerin almış olduğu asgari ücretin üçte birinin yükünü işverenin üzerinden aldık devlet olarak üstlendik. Artık mesleki eğitim merkezlerine devam eden tüm öğrencilerin ücretleri devlet tarafından karşılanacak. İşverenden tek beklediğimiz şey, çok daha nitelikli bir şekilde öğrencilerimizin eğitim almalarını sağlamaları ve mezun olduklarında da onları kendi işletmelerinde istihdam etmeleri. Bir diğer önemli değişiklik ise 3 yılın sonunda kalfa olan öğrencilerimiz artık asgari ücretin üçte biri kadar ücret almayacaklar, asgari ücretin yarısı kadar ücret alacaklar. Yani 25 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle şu anda mesleki eğitim merkezindeki her öğrencimiz yaklaşık 1400 lira aylık ücret alacak. Kalfalarımız da yaklaşık 2 bin 125 lira ücret almış olacaklar."

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MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında...

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

MEB, Mesleki Eğitim Merkezleri Başvurularının yarın e okul'dan yapılacağını duyurdu. Adaylar https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Öğrenciler T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci numarası ile başvurularını gerçekleştirebilecek.