04 Ocak 2022, Salı
MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında...
MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, meslek liseleri ile ilgili, "Mesleki eğitim merkezleri hem işveren hem de öğrenciler için çok cazip hale geldi. Artık mesleki eğitim merkezindeki öğrenciler ilk üç yılda yeni asgari ücrete göre yaklaşık 1.400 TL, son yıl ise 2.125 TL civarı ücret alacaklar. Her yıl asgari ücret arttığında bu ücret de artacak. Konu hakkında önemli detayları haberimizde derledik. İşte, mesleki eğitim merkezleri için son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.01.2022 21:41
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