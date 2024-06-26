Yeni vergi düzenlemesi ile kaçağa neşter vurulacak! AK Parti spekülasyonlar için harekete geçti: Vatandaşa ek yük gelmeyecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Şuraya da buraya da vergi gelecek' gibisinden açıklamaların çoğu spekülatiftir. Bunlar vatandaşımıza yük getirmek için vergi adaletsizliğinin söz konusu olduğu yerlerde vergi adaletinin sağlanması için yapılan çalışmalardır" açıklaması yaptı.