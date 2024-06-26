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Yeni vergi düzenlemesi ile kaçağa neşter vurulacak! AK Parti spekülasyonlar için harekete geçti: Vatandaşa ek yük gelmeyecek

Ekonomik program kapsamında hazırlıkları devam eden vergi paketi ile ilgili spekülasyonlar AK Parti'yi harekete geçirdi. Yapılacak olan yeni vergi düzenlemesi ile ilgili olarak yaratılan algının aksine vatandaşa ek yük gelmeyecek. Gıda ve zaruri ihtiyaçlarda ek vergi yokken, büyük şirketlere ilave vergi gelecek, vergi kaçağına neşter vurulacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 06:45 Güncelleme: 26.06.2024 06:48
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Yeni vergi düzenlemesi ile kaçağa neşter vurulacak! AK Parti spekülasyonlar için harekete geçti: Vatandaşa ek yük gelmeyecek

Ekonomik program kapsamında hazırlıkları devam eden vergi paketi ile ilgili spekülasyonlar AK Parti'yi harekete geçirdi. Muhalefetin yeni algı operasyonlarına karşı arka arkaya açıklamalar gelmeye başladı.

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Yeni vergi düzenlemesi ile kaçağa neşter vurulacak! AK Parti spekülasyonlar için harekete geçti: Vatandaşa ek yük gelmeyecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Şuraya da buraya da vergi gelecek' gibisinden açıklamaların çoğu spekülatiftir. Bunlar vatandaşımıza yük getirmek için vergi adaletsizliğinin söz konusu olduğu yerlerde vergi adaletinin sağlanması için yapılan çalışmalardır" açıklaması yaptı.

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Yeni vergi düzenlemesi ile kaçağa neşter vurulacak! AK Parti spekülasyonlar için harekete geçti: Vatandaşa ek yük gelmeyecek

Sabah'ın haberine göre AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da, yapılanları "ucuz eleştiri" olarak nitelendirdi ve paketin içeriği ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

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Yeni vergi düzenlemesi ile kaçağa neşter vurulacak! AK Parti spekülasyonlar için harekete geçti: Vatandaşa ek yük gelmeyecek

UCUZ ELEŞTİRİLER

Yeni vergi paketi üzerinden, malum medya ve yardakçıları her zaman ki gibi vatandaşlarımızı kışkırtmaya yönelik tezvirat üretimini sürdürüyor. Yıllardan beri 'az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın' diyenler, reform niteliği taşıyan yeni vergi paketine ucuz eleştiriler yöneltiyorlar.

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Yeni vergi düzenlemesi ile kaçağa neşter vurulacak! AK Parti spekülasyonlar için harekete geçti: Vatandaşa ek yük gelmeyecek

GIDA VE ZARURİ İHTİYAÇLAR

Öncelikle yeni vergi paketi konusunda çarpıtmalara kesinlikle kulak asmayınız. Gıda başta olmak üzere, zaruri ihtiyaçlar dahlinde hiçbir konuda vergi artışı olmayacak.