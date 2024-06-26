26 Haziran 2024, Çarşamba
Yeni vergi düzenlemesi ile kaçağa neşter vurulacak! AK Parti spekülasyonlar için harekete geçti: Vatandaşa ek yük gelmeyecek
Ekonomik program kapsamında hazırlıkları devam eden vergi paketi ile ilgili spekülasyonlar AK Parti'yi harekete geçirdi. Yapılacak olan yeni vergi düzenlemesi ile ilgili olarak yaratılan algının aksine vatandaşa ek yük gelmeyecek. Gıda ve zaruri ihtiyaçlarda ek vergi yokken, büyük şirketlere ilave vergi gelecek, vergi kaçağına neşter vurulacak. İşte detaylar...
Giriş: 26.06.2024 06:45 Güncelleme: 26.06.2024 06:48
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