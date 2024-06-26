26 Haziran 2024, Çarşamba
Üreticisine şahane kazanç sağlıyor! Hasat zamanı kapış kapış tükeniyor
Siyah İncir, hem lezzeti hem sağlık faydaları nedeniyle Türkiye genelinde en çok tercih edilen incir çeşidi haline geldi. Son dönemde, siyah incirin talebinin artmasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda üretici bu özel inciri yetiştirmeye başladı. Üreticiler, siyah incirin hasat sonrasında hızla tükendiğini ve artan talebi karşılamak için üretim kapasitelerini artırdıklarını belirtiyor. İncir yetiştiriciliği yapanlar için siyah incirin önemi giderek artarken, incir çeşitliliği ve siyah incirle ilgili detaylar da merak konusu olmaya devam ediyor.
Giriş: 26.06.2024 08:43 Güncelleme: 26.06.2024 08:43
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