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SSK, Bağ-Kur'lunun yeni zam oranı ayyuka çıktı! Emekliye şimdiden yüzde 21 artış kapıda: İşte merak edilen emekli maaş tablosu

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekliler için zam dönemi de gündeme geldi. Enflasyon oranlarına göre belirlenecek zam oranının yanı sıra, ek iyileştirme ödemeleri de karara bağlanacak. Bu dönemde, bazı emekliler zamlı maaşlarını alırken, diğerleri fark ödemesi alacak. Emeklilerin merakla beklediği zam miktarları ve iyileştirme detayları ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 06:36 Güncelleme: 26.06.2024 06:36
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SSK, Bağ-Kur’lunun yeni zam oranı ayyuka çıktı! Emekliye şimdiden yüzde 21 artış kapıda: İşte merak edilen emekli maaş tablosu

Temmuz ayı, yaklaşık 16 milyon emekli için kazanç dolu bir dönem olacak. Haziran ayında bayram ikramiyesini alan emekliler, Temmuz'da da gelir artışıyla karşılaşacak. Hem kök aylıklara yansıtılacak zamlar hem de ek iyileştirme olasılığı gündemde. Peki, bu Temmuz ayında emeklileri neler bekliyor? Hangi ödeme ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

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SSK, Bağ-Kur’lunun yeni zam oranı ayyuka çıktı! Emekliye şimdiden yüzde 21 artış kapıda: İşte merak edilen emekli maaş tablosu

Temmuzda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacakken, memur emeklilerine ise yüzde 10 zam ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak.

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SSK, Bağ-Kur’lunun yeni zam oranı ayyuka çıktı! Emekliye şimdiden yüzde 21 artış kapıda: İşte merak edilen emekli maaş tablosu

Zam oranları SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 25, memur emeklileri için ise yüzde 20 seviyelerinde bekleniyor. Kesin oranlar 3 Temmuz'da açıklanacak. SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

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SSK, Bağ-Kur’lunun yeni zam oranı ayyuka çıktı! Emekliye şimdiden yüzde 21 artış kapıda: İşte merak edilen emekli maaş tablosu

Fark Ödemesi

Memur emeklilerine ise Temmuz ayı içerisinde zam farkı ödemesi yapılacak. Maaşlarını aylık olarak alan memur emeklileri, her ayın 1'i ile 5'i arasında ödeme alıyor.

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SSK, Bağ-Kur’lunun yeni zam oranı ayyuka çıktı! Emekliye şimdiden yüzde 21 artış kapıda: İşte merak edilen emekli maaş tablosu

Ancak, enflasyon verilerinin beklenmesi nedeniyle Temmuz başında zam yansıtılmadan maaşlarını alacaklar. Zam farkı ay içerisinde açıklanacak ve aynı tarihlerde üç aylık maaş alan emeklilere de zam farkı ödenecek.