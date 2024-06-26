SSK, Bağ-Kur’lunun yeni zam oranı ayyuka çıktı! Emekliye şimdiden yüzde 21 artış kapıda: İşte merak edilen emekli maaş tablosu

Temmuz ayı, yaklaşık 16 milyon emekli için kazanç dolu bir dönem olacak. Haziran ayında bayram ikramiyesini alan emekliler, Temmuz'da da gelir artışıyla karşılaşacak. Hem kök aylıklara yansıtılacak zamlar hem de ek iyileştirme olasılığı gündemde. Peki, bu Temmuz ayında emeklileri neler bekliyor? Hangi ödeme ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...