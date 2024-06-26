26 Haziran 2024, Çarşamba
SSK, Bağ-Kur'lunun yeni zam oranı ayyuka çıktı! Emekliye şimdiden yüzde 21 artış kapıda: İşte merak edilen emekli maaş tablosu
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekliler için zam dönemi de gündeme geldi. Enflasyon oranlarına göre belirlenecek zam oranının yanı sıra, ek iyileştirme ödemeleri de karara bağlanacak. Bu dönemde, bazı emekliler zamlı maaşlarını alırken, diğerleri fark ödemesi alacak. Emeklilerin merakla beklediği zam miktarları ve iyileştirme detayları ise önümüzdeki günlerde netleşecek.
Giriş: 26.06.2024 06:36 Güncelleme: 26.06.2024 06:36
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