27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeni torba yasanın içeriği ve maddeleri! EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? Staj ve çıraklık kapsam dahilinde mi?

Yeni torba yasanın içeriği ve maddeleri! EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? Staj ve çıraklık kapsam dahilinde mi?

18 maddelik yeni torba yasa ile birlikte en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerine zam, geçici işçilere kadro gibi konular Meclis'e sunulacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2. torba yasanın detayları araştırılıyor. Gözler Meclis'e çevrilirken vatandaşlar bir yandan da yeni torba yasa ile birlikte EYT'de 5000 prim günü ve staj sigortasında bir gelişme olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki 18 maddelik yasa torba teklifinde hangi maddeler yer alıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 14:26
  • 1
  • 28
Yeni torba yasanın içeriği ve maddeleri! EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? Staj ve çıraklık kapsam dahilinde mi?

Yeni torba yasa gündemdeki yerini aldı. Meclis'e sunulan torba yasa teklifi ile birlikte milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren pek çok konu sonuca bağlanacak. Gözler 18 maddelik torba yasanın detaylarına çevrilirken vatandaşlar bir yandan da EYT 5000 gün, staj ve çıraklığın kapsam içerisinde olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki yeni torba yasada neler var? 18 maddelik yasa torba teklifinde hangi maddeler yer alıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
Yeni torba yasanın içeriği ve maddeleri! EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? Staj ve çıraklık kapsam dahilinde mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğinin duyurulmasının ardından emekliye bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılıyor.

  • 3
  • 28
Yeni torba yasanın içeriği ve maddeleri! EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? Staj ve çıraklık kapsam dahilinde mi?

Konuya ilişkin yasal düzenleme dün Meclis'e sunulan torba yasa teklifine eklendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Emekli bayram ikramiyesi 2 bin lira olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz" dedi.

  • 4
  • 28
Yeni torba yasanın içeriği ve maddeleri! EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? Staj ve çıraklık kapsam dahilinde mi?

Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplamda 4 bin lira ödenecek.

  • 5
  • 28
Yeni torba yasanın içeriği ve maddeleri! EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? Staj ve çıraklık kapsam dahilinde mi?

Zamlı bayram ikramiyesi 17 Nisan'dan itibaren hesaplara yatacak. EYT'liler de ikramiye alacak.