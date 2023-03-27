Yeni torba yasanın içeriği ve maddeleri! EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? Staj ve çıraklık kapsam dahilinde mi?

18 maddelik yeni torba yasa ile birlikte en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerine zam, geçici işçilere kadro gibi konular Meclis'e sunulacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2. torba yasanın detayları araştırılıyor. Gözler Meclis'e çevrilirken vatandaşlar bir yandan da yeni torba yasa ile birlikte EYT'de 5000 prim günü ve staj sigortasında bir gelişme olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki 18 maddelik yasa torba teklifinde hangi maddeler yer alıyor?