HaberlerGaleri700 bin işçi dikkat kesildi! %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro! Kamu işçisi zam...
700 bin işçi dikkat kesildi! %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro! Kamu işçisi zam...
700 bin işçiyi ilgilendiren maaş zammında görüşmeler yakından takip ediliyor. Kamu işçilerinin merakla beklediği toplu iş sözleşmesi talepler belli oldu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesini talep etti. Diğer yandan talepler arasında bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve birinci 6 ay yüzde 45 zam yapılması talebinde bulundu. Hal böyle olunca, kamu işçisi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bitti mi? 700 bin kamu işçisinin maaşı ne kadar olacak? İşte konu hakkında detaylar!