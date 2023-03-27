27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 700 bin işçi dikkat kesildi! %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro! Kamu işçisi zam...

700 bin işçi dikkat kesildi! %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro! Kamu işçisi zam...

700 bin işçiyi ilgilendiren maaş zammında görüşmeler yakından takip ediliyor. Kamu işçilerinin merakla beklediği toplu iş sözleşmesi talepler belli oldu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesini talep etti. Diğer yandan talepler arasında bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve birinci 6 ay yüzde 45 zam yapılması talebinde bulundu. Hal böyle olunca, kamu işçisi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bitti mi? 700 bin kamu işçisinin maaşı ne kadar olacak? İşte konu hakkında detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023 13:31
  • 1
  • 20
700 bin işçi dikkat kesildi! %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro! Kamu işçisi zam...

Kamu işçilerinin merakla beklediği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son durum araştırılıyor. 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren görüşmelerde talepler netleşti. TÜRK - İŞ ve HAK - İŞ taleplerini iletti. Hal böyle olunca, "Kamu işçisi maaşları ne kadar olacak? Kamu işçisi maaş zammı açıklandı mı? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
700 bin işçi dikkat kesildi! %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro! Kamu işçisi zam...

GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 60 bin geçici işçi bulunduğuna değinen Elitaş, 6 aydan az süreyle çalıştırılan, "mevsimlik işçi" diye adlandırılan işçilerin bulunduğunu hatırlattı.

  • 3
  • 20
700 bin işçi dikkat kesildi! %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro! Kamu işçisi zam...

Elitaş, düzenlemeyle geçici işçilerin, ilgili kurum ve kuruluşun ihtiyacı doğrultusunda ilgili veya ilişkili bakanlığın izniyle 11 ay 29 gün çalıştırılma imkanı elde edeceğini söyledi.

  • 4
  • 20
700 bin işçi dikkat kesildi! %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro! Kamu işçisi zam...

Geçici işçilerin, çalıştıkları kurumda kadrolu işçi olabilmesi için de bir düzenleme yapılacağını anlatan Elitaş, "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek.

Kıdem sırasına göre halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline dönüştürmüş olacak." ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 20
700 bin işçi dikkat kesildi! %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro! Kamu işçisi zam...

Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlanırken TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde zam talebi belli oldu.

Taraflar anlaşmanın seçimden önce bitirilmesini isterken işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları belirlenecek.