HaberlerGaleriYeni torba yasanın detayları şekillendi! 2. torba yasada maddeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...
Yeni torba yasanın detayları şekillendi! 2. torba yasada maddeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...
Son dakika haberlerine göre, ekonomik düzenlemeleri içeren 86 maddelik torba yasanın 55 maddesi daha önce kabul edilmişti. Şimdi ise gözler, Meclis'e sunulan kalan maddelere çevrilmiş durumda. Bu torba yasada 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK ve Bağkur prim eşitlemesi gibi önemli düzenlemelerin bulunduğu biliniyor. Bu nedenle, yasanın kalan maddelerinin Meclis tarafından nasıl değerlendirileceği ve kabul edilip edilmeyeceği yakından takip ediliyor.