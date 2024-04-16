Yeni torba yasanın detayları şekillendi! 2. torba yasada maddeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...

86 maddelik torba kanunun yakından takip edildiği ve toplumun büyük bir ilgiyle beklediği görülüyor. Bu kanun, içerisinde 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK ve Bağkur prim eşitlemesi gibi önemli düzenlemeleri barındırmaktadır. Meclis tarafından şimdiye kadar 55 madde kabul edilmiş olsa da, geri kalan maddelerin değerlendirme süreci hala devam etmektedir. Torba yasanın çıkış tarihi ve yürürlüğe giriş zamanı halk tarafından büyük bir merak konusudur. Peki torba yasa ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?