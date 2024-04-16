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Haberler Galeri Yeni torba yasanın detayları şekillendi! 2. torba yasada maddeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...

Yeni torba yasanın detayları şekillendi! 2. torba yasada maddeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...

Son dakika haberlerine göre, ekonomik düzenlemeleri içeren 86 maddelik torba yasanın 55 maddesi daha önce kabul edilmişti. Şimdi ise gözler, Meclis'e sunulan kalan maddelere çevrilmiş durumda. Bu torba yasada 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK ve Bağkur prim eşitlemesi gibi önemli düzenlemelerin bulunduğu biliniyor. Bu nedenle, yasanın kalan maddelerinin Meclis tarafından nasıl değerlendirileceği ve kabul edilip edilmeyeceği yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:35
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Yeni torba yasanın detayları şekillendi! 2. torba yasada maddeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...

86 maddelik torba kanunun yakından takip edildiği ve toplumun büyük bir ilgiyle beklediği görülüyor. Bu kanun, içerisinde 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK ve Bağkur prim eşitlemesi gibi önemli düzenlemeleri barındırmaktadır. Meclis tarafından şimdiye kadar 55 madde kabul edilmiş olsa da, geri kalan maddelerin değerlendirme süreci hala devam etmektedir. Torba yasanın çıkış tarihi ve yürürlüğe giriş zamanı halk tarafından büyük bir merak konusudur. Peki torba yasa ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

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Yeni torba yasanın detayları şekillendi! 2. torba yasada maddeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR!

Kabine toplantısı, terörle mücadele, İsrail'in son katliamı, Irak ziyareti gibi konuların yanı sıra ekonomik gelişmelere de odaklanacak. Bu kapsamda, 3600 ek gösterge torba yasa, ev hanımlarına emeklilik, Bağkur'da 7200 güne indirilen emeklilik gibi konular da kararların merakla beklenen konuları arasında yer alıyor. Kabine toplantısından çıkacak kararlar, toplumun ve özellikle ilgili kesimlerin büyük bir dikkatle takip ettiği ve etkileneceği konular arasında bulunuyor.

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Yeni torba yasanın detayları şekillendi! 2. torba yasada maddeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...

Torba Yasası'nın Getirdiği Yenilikler

2024 Torba Yasası, emeklilik sistemlerinde yapısal değişiklikler öneriyor. Bu değişikliklerin başında erken emeklilik ve kademeli emeklilik sistemi gelmektedir. Bu düzenlemelerle birlikte, çalışma hayatının sonlarında olan vatandaşların daha esnek bir geçiş süreci yaşaması hedeflenmektedir.

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Yeni torba yasanın detayları şekillendi! 2. torba yasada maddeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...

Ev Hanımlarına Emeklilik Desteği

Torba yasanın en çok dikkat çeken maddelerinden biri, ev hanımlarına yönelik emeklilik desteği. Bu düzenleme ile ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği sağlanacak ve devlet tarafından prim ödemelerinin üçte biri karşılanacak. Bu sayede ev hanımları, emeklilik haklarına kavuşabilecek ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirebilecekler.

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Yeni torba yasanın detayları şekillendi! 2. torba yasada maddeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...

SSK ve Bağ-Kur Prim Eşitlemesi

Yasanın bir diğer önemli maddesi ise SSK ve Bağ-Kur prim gün sayılarının eşitlenmesi. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'luların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısı 7200 güne düşürülecek, böylece daha fazla vatandaşın erken emeklilik hakkından yararlanması sağlanacak.