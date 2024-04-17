Öğretmen Ataması MÜJDESİ 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı? Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

2024 öğretmen ataması için binlerce adayın sabırsızlıkla bekleyişi devam ediyor. 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarıyla atanmayı umut eden öğretmen adayları, atama takviminin belirlenmesi için heyecanla araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen araması tarihi ve sayıya ilişkin açıklamada bulundu. Peki öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.04.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 12:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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