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Haberler Galeri Öğretmen Ataması MÜJDESİ 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı? Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

Öğretmen Ataması MÜJDESİ 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı? Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

2024 öğretmen ataması için binlerce adayın sabırsızlıkla bekleyişi devam ediyor. 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarıyla atanmayı umut eden öğretmen adayları, atama takviminin belirlenmesi için heyecanla araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen araması tarihi ve sayıya ilişkin açıklamada bulundu. Peki öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 12:13
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Öğretmen Ataması MÜJDESİ 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı? Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev almayı hedefleyen öğretmen adayları, merakla öğretmen atamasıyla ilgili yapılacak olan kararı bekliyor. Geçmiş yıllarda şubat ayında duyurulan atama takvimine dair ilanlar, öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin merak edilen sorulara cevap verdi. İşte öğretmen atamalarına ilişkin son gelişmeler...

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Öğretmen Ataması MÜJDESİ 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı? Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Külliye'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan atamalara ilişkin önemli açıklamada bulundu. "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." ifadelerine yer vermişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuyla ilgili soruları cevap verdi. Tekin, "Takvim de sayı da belli değil, belli olunca açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Tekin, kamuoyunda konuşulan rakamların doğru olmadığını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuyu görüşeceklerini söyledi.

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Öğretmen Ataması MÜJDESİ 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı? Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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Öğretmen Ataması MÜJDESİ 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı? Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

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Öğretmen Ataması MÜJDESİ 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı? Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

BAKAN YUSUF TEKİN'İN AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamanın ardından, öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.