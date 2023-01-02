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Haberler Galeri YENİ TEKNİSYEN MAAŞLARI | 2023 Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Teknisyenler Ocak ayında ne kadar zam alacak? DERECE 11/1...

YENİ TEKNİSYEN MAAŞLARI | 2023 Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Teknisyenler Ocak ayında ne kadar zam alacak? DERECE 11/1...

Milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde 2023 Ocak zammı var.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Böylelikle uzun süredir merakla beklenen memur ve emekli maaşları da zamlanacak. Şimdi ise yeni zamla birlikte teknisyen maaşlarının ne kadar olacağı sorgulanıyor. Peki, 2023 Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Teknisyenler Ocak ayında ne kadar zam alacak?

Giriş Tarihi: 02.01.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 23:37
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YENİ TEKNİSYEN MAAŞLARI | 2023 Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Teknisyenler Ocak ayında ne kadar zam alacak? DERECE 11/1...

Memur zammı hesaplama tabloları yeni yılla birlikte gündemdeki yerini aldı. Yeni memur maaşları 3 Ocak 2023 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte netliğe kavuşacak. Böylelikle bir süredir merakla beklenen memur ve emekli maaşları da zamlanacak. Peki, 2023 Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Teknisyenler Ocak ayında ne kadar zam alacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YENİ TEKNİSYEN MAAŞLARI | 2023 Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Teknisyenler Ocak ayında ne kadar zam alacak? DERECE 11/1...

MEMUR MAAŞLARI EK ZAM İLE ARTACAK

Memurlar enflasyon dışında sosyal refah payı adı altında ek zam alacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranına ilave olarak ek zam dahil tüm beklentilere göre hesaplanan memur maaş zammı tablolarıyla tüm yeni maaşlar hesaplandı.

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YENİ TEKNİSYEN MAAŞLARI | 2023 Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Teknisyenler Ocak ayında ne kadar zam alacak? DERECE 11/1...

YENİ MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00'da açıklayacak. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için yapılacak zam oranı 2023 yılının ilk 6 ayı için belirlenecek.

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YENİ TEKNİSYEN MAAŞLARI | 2023 Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Teknisyenler Ocak ayında ne kadar zam alacak? DERECE 11/1...

2023 TEKNİSYEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranlarından sonra memur maaşları belli olacağı gibi teknisyen maaşları da belli olacak. Tahminler ise şu şekilde;

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YENİ TEKNİSYEN MAAŞLARI | 2023 Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Teknisyenler Ocak ayında ne kadar zam alacak? DERECE 11/1...

Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)

Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL

Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL

Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL