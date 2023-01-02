YENİ TEKNİSYEN MAAŞLARI | 2023 Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Teknisyenler Ocak ayında ne kadar zam alacak? DERECE 11/1...

Milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde 2023 Ocak zammı var.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Böylelikle uzun süredir merakla beklenen memur ve emekli maaşları da zamlanacak. Şimdi ise yeni zamla birlikte teknisyen maaşlarının ne kadar olacağı sorgulanıyor. Peki, 2023 Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Teknisyenler Ocak ayında ne kadar zam alacak?