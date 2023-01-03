2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği gün geldi. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile maaş tabloları netleşecek. Bekçi maaşları da bu hususta gündeme geliyor. Peki, 2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?