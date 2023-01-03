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2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?

2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile maaş zamları netleşecek. Emekli ve memur maaşları için kritik rakamlar netleşiyor. Hal böyle olunca bekçi maaşları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 06:28
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2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?

2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği gün geldi. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile maaş tabloları netleşecek. Bekçi maaşları da bu hususta gündeme geliyor. Peki, 2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?

ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Bekçi maaşları için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Bekçiler temmuz ayında yapılan zam sonrasında 9 bin 259 TL alıyordu. Yapılan hesaplamalara göre 5 aylık yüzde 15.11 enflasyon oranıyla bekçi maaşının 10 bin 658 TL olması gerekiyor. Ocak ayında net belli olacak zam sonrası detaylar netleşecek.

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2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?

BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

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2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

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2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,