17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeni rakamlar göründü! SSK-Bağkur emeklisine zam müjdesi! En az yüzde 15.21 oranında...7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar...

Yeni rakamlar göründü! SSK-Bağkur emeklisine zam müjdesi! En az yüzde 15.21 oranında...7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar...

"Temmuzda en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası araştırılıyor. TÜİK'in açıkladığı 4 aylık enflasyon verileri sonrası maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Geriye kalan iki aylık verinin açıklanmasıyla birlikte yeni maaş zamları belli olacak. Bu noktada binlerce vatandaş zamlı maaşların ne kadar olacağını sorguluyor. İşte, SSK-Bağkur zamlı maaş hesaplamaları...

Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:32
  • 1
  • 23
Yeni rakamlar göründü! SSK-Bağkur emeklisine zam müjdesi! En az yüzde 15.21 oranında...7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar...

Emekli ve memur Temmuz maaş zammı milyonlarca vatandaşın gündeminde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir zam müjdesi vermişti. TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon oranları sonrası maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Geriye kalan son 2 enflasyon verisiyle maaşlara yapılacak olan zam oranı netleşmiş olacak. Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapılacak. Peki, en düşük emekli memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yeni maaş hesaplamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Yeni rakamlar göründü! SSK-Bağkur emeklisine zam müjdesi! En az yüzde 15.21 oranında...7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMUR ve EMEKLİ ZAMMI MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

"Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız.

Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız."

  • 3
  • 23
Yeni rakamlar göründü! SSK-Bağkur emeklisine zam müjdesi! En az yüzde 15.21 oranında...7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar...

EMEKLİYE SEYYANEN ARTIŞ

Daha önce 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Şimdi 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için de kademeli bir artış söz konusu olacak.

  • 4
  • 23
Yeni rakamlar göründü! SSK-Bağkur emeklisine zam müjdesi! En az yüzde 15.21 oranında...7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar...

Burada 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlardan başlamak üzere 10.000- 15.000 TL arası, 15.000-20.000 TL arası ve 20.000 TL'nin üzerinde maaş alanlar olmak üzere değişik kesimlere farklı artışlar yapılacak. Böylece taban maaş ile daha üstünde alanlar arasında kapanmış olan makas ile ilgili düzenleme de gerçekleşmiş olacak..

  • 5
  • 23
Yeni rakamlar göründü! SSK-Bağkur emeklisine zam müjdesi! En az yüzde 15.21 oranında...7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar...

MEMUR VE EMEKLİ SANDIĞI'NA REFAH PAYI

Temmuz'da zam alacak bir başka kesim ise memurlar ve Emekli Sandığı emeklileri olacak. 6 aylık enflasyona göre fark da alacak olan memurlar ve memur emeklileri için öncelikle yüzde 6 toplu sözleşme artışı yapılacak. Ardından Ocak'taki yüzde 8'lik zam oranının üzerinde oluşan enflasyon eklenecek.