17 Mayıs 2023, Çarşamba
Yeni rakamlar göründü! SSK-Bağkur emeklisine zam müjdesi! En az yüzde 15.21 oranında...7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar...
"Temmuzda en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası araştırılıyor. TÜİK'in açıkladığı 4 aylık enflasyon verileri sonrası maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Geriye kalan iki aylık verinin açıklanmasıyla birlikte yeni maaş zamları belli olacak. Bu noktada binlerce vatandaş zamlı maaşların ne kadar olacağını sorguluyor. İşte, SSK-Bağkur zamlı maaş hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:32
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