Yeni rakamlar göründü! SSK-Bağkur emeklisine zam müjdesi! En az yüzde 15.21 oranında...7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar...

Burada 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlardan başlamak üzere 10.000- 15.000 TL arası, 15.000-20.000 TL arası ve 20.000 TL'nin üzerinde maaş alanlar olmak üzere değişik kesimlere farklı artışlar yapılacak. Böylece taban maaş ile daha üstünde alanlar arasında kapanmış olan makas ile ilgili düzenleme de gerçekleşmiş olacak..