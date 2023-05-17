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Detaylar netleşti, kadro düzenlemesi için imza günü! 100 bin işçiye kadro müjdesi geldi! Taşeron, TYP, belediye şirket...

100 bin işçiye kadro düzenlemesini içeren yasanın Meclis'in açılmasının ardından ilk gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Ekonomiye ilişkin atılacak adımlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 100 bin işçiye kadro için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:27
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100 bin işçiye kadro müjdesi geldi! Detaylar netleşti, kadro düzenlemesi için imza günü! Taşeron, TYP, belediye şirket...

Yeni Meclis'in görevini devralmasının ardından gündemin ilk maddeleri arasında taşerona kadro yer alıyor. Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan düzenleme, önümüzdeki günlerde Meclis'e taşınacak. Böylelikle kadro düzenlemesi için yeni adımların atılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, KİT'lerdeki taşeron sorununu da çözeceklerini belirterek, "KİT'lerde 80 bin civarında taşeron işçi vardı, şimdi sayıları 100 bin civarında. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işçiliğine müracaat etmesi sonucu sayıları arttı." ifadelerini kullandı. İşte, 100 bin işçiye kadroda yeni detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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100 bin işçiye kadro müjdesi geldi! Detaylar netleşti, kadro düzenlemesi için imza günü! Taşeron, TYP, belediye şirket...

EYT düzenlemesinin ardından esnafı, çiftçileri, kadınları kapsayan emeklilik reformunun yanı sıra memurlara ve emeklilere yapılacak ek iyileştirmeler önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak.

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100 bin işçiye kadro müjdesi geldi! Detaylar netleşti, kadro düzenlemesi için imza günü! Taşeron, TYP, belediye şirket...

İŞÇİ REFORMU

Yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak.

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100 bin işçiye kadro müjdesi geldi! Detaylar netleşti, kadro düzenlemesi için imza günü! Taşeron, TYP, belediye şirket...

Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.

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100 bin işçiye kadro müjdesi geldi! Detaylar netleşti, kadro düzenlemesi için imza günü! Taşeron, TYP, belediye şirket...

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından, yaklaşık 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak. Devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılacak.