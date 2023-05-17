HaberlerGaleriDetaylar netleşti, kadro düzenlemesi için imza günü! 100 bin işçiye kadro müjdesi geldi! Taşeron, TYP, belediye şirket...
Detaylar netleşti, kadro düzenlemesi için imza günü! 100 bin işçiye kadro müjdesi geldi! Taşeron, TYP, belediye şirket...
100 bin işçiye kadro düzenlemesini içeren yasanın Meclis'in açılmasının ardından ilk gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Ekonomiye ilişkin atılacak adımlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 100 bin işçiye kadro için detaylar!