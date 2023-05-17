Detaylar netleşti, kadro düzenlemesi için imza günü! 100 bin işçiye kadro müjdesi geldi! Taşeron, TYP, belediye şirket...

Yeni Meclis'in görevini devralmasının ardından gündemin ilk maddeleri arasında taşerona kadro yer alıyor. Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan düzenleme, önümüzdeki günlerde Meclis'e taşınacak. Böylelikle kadro düzenlemesi için yeni adımların atılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, KİT'lerdeki taşeron sorununu da çözeceklerini belirterek, "KİT'lerde 80 bin civarında taşeron işçi vardı, şimdi sayıları 100 bin civarında. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işçiliğine müracaat etmesi sonucu sayıları arttı." ifadelerini kullandı. İşte, 100 bin işçiye kadroda yeni detaylar!