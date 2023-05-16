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Yeni kabinede güçlü kadro! Ekonomide yeni yol haritası | Enflasyonun dar gelirliye etkisi azaltılacak | Gençlere destek artacak
Milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlarken, yeni kabinede görev alacak ekonomi ekibi 5 yıllık Ekonomi Eylem Planı'nı uygulamaya alacak. Türkiye'yi üst gelir grubuna taşımayı hedefleyen, 1.5 trilyon dolarlık milli gelir, 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaştıracak güçlü adımlar devreye girecek.