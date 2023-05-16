Yeni kabinede güçlü kadro! Ekonomide yeni yol haritası | Enflasyonun dar gelirliye etkisi azaltılacak | Gençlere destek artacak

AK Parti'nin seçim manifestosunda da ekonomi yönetiminde değişime dikkat çekilerek, "Ekonomi ekibimiz kamu, özel kesim ve sivil toplum ile diyalog ve istişare içinde makroekonomik politika çerçevemizi güncelleyecek. Yeni şartlara ve ihtiyaçlara göre alınması gereken tedbirleri kamuoyu ile paylaşacak. Öngörülebilir, şeffaf ve etkili politikalar setinin kararlı bir siyasi irade ile hayata geçirilmesi için 5 yılın yol haritası niteliğinde, çalışmalarını yürüttüğümüz Ekonomi Eylem Planı uygulamaya konulacak" tespiti yer aldı.