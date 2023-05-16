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Haberler Galeri Yeni kabinede güçlü kadro! Ekonomide yeni yol haritası | Enflasyonun dar gelirliye etkisi azaltılacak | Gençlere destek artacak

Yeni kabinede güçlü kadro! Ekonomide yeni yol haritası | Enflasyonun dar gelirliye etkisi azaltılacak | Gençlere destek artacak

Milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlarken, yeni kabinede görev alacak ekonomi ekibi 5 yıllık Ekonomi Eylem Planı'nı uygulamaya alacak. Türkiye'yi üst gelir grubuna taşımayı hedefleyen, 1.5 trilyon dolarlık milli gelir, 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaştıracak güçlü adımlar devreye girecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 16.05.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 06:52
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Yeni kabinede güçlü kadro! Ekonomide yeni yol haritası | Enflasyonun dar gelirliye etkisi azaltılacak | Gençlere destek artacak

Türkiye'yi üst gelir grubuna taşımayı hedefleyen, yüzde 5,5 büyüme, 1.5 trilyon dolarlık milli gelir, 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaştıracak güçlü adımlar devreye girecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni kabinede güçlü kadro! Ekonomide yeni yol haritası | Enflasyonun dar gelirliye etkisi azaltılacak | Gençlere destek artacak

Yeni ekonomi yönetimi, "reel sektörü güçlendirme, gençlere destek, yatırım, kalkınma ve büyük projelere ivme kazandırma, sosyal politikaları yaygınlaştırma ve yeni nesil atılımlara" odaklanacak.

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Yeni kabinede güçlü kadro! Ekonomide yeni yol haritası | Enflasyonun dar gelirliye etkisi azaltılacak | Gençlere destek artacak

EKONOMİK SOSYAL KONSEY TOPLANACAK

Seçimlerin ardından oluşacak yeni kabine içinde yine güçlü bir ekonomi ekibinin görev üstlenecek. Ekonomiyi güçlendirecek refah ve zenginliğin yol haritası devreye girecek. Ayrıca, 5 yıllık yeni Ekonomi Eylem Planı da uygulamaya alınacak.

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Yeni kabinede güçlü kadro! Ekonomide yeni yol haritası | Enflasyonun dar gelirliye etkisi azaltılacak | Gençlere destek artacak

Kabinede, yeni dönem reformlarını, sosyal destek hamlelerini omuzlayacak bakanlıklar için özel sektörde başarı öyküsü yazan, reel sektörün sorunlarını bilen isimlere yer verilecek.

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Yeni kabinede güçlü kadro! Ekonomide yeni yol haritası | Enflasyonun dar gelirliye etkisi azaltılacak | Gençlere destek artacak

AK Parti'nin seçim manifestosunda da ekonomi yönetiminde değişime dikkat çekilerek, "Ekonomi ekibimiz kamu, özel kesim ve sivil toplum ile diyalog ve istişare içinde makroekonomik politika çerçevemizi güncelleyecek. Yeni şartlara ve ihtiyaçlara göre alınması gereken tedbirleri kamuoyu ile paylaşacak. Öngörülebilir, şeffaf ve etkili politikalar setinin kararlı bir siyasi irade ile hayata geçirilmesi için 5 yılın yol haritası niteliğinde, çalışmalarını yürüttüğümüz Ekonomi Eylem Planı uygulamaya konulacak" tespiti yer aldı.