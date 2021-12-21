Yeni oranlar açıklandı! 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak?

2022'de vergi ve harçlar ne kadar olacak? Yeni yıla girmemize sayılı günler kala vergi ve harç tutarları araştırılmaya başlandı. 2022'de geçerli olacak vergi, harç ve cezalar belli oldu. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ehliyet, pasaport harçları ve trafik cezaları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak? İşte yeni oranlar...