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Haberler Galeri Yeni oranlar açıklandı! 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak?

Yeni oranlar açıklandı! 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak?

2022'de vergi ve harçlar ne kadar olacak? Yeni yıla girmemize sayılı günler kala vergi ve harç tutarları araştırılmaya başlandı. 2022'de geçerli olacak vergi, harç ve cezalar belli oldu. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ehliyet, pasaport harçları ve trafik cezaları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak? İşte yeni oranlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 09:52
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Yeni oranlar açıklandı! 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak?

2022'de vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar? 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak vergi ve harçlar belli oldu. Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı. MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı ise yüzde 25'e düşürülmüştü. Peki, 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni oranlar açıklandı! 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak?

2022 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR?

2022'de pasaport harcı yüzde 36,2 oranında artacak.

6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 lira 40 kuruşa çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport alanlar 1478 lira harç ücreti ödeyecek.

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Yeni oranlar açıklandı! 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak?

2022 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR?

A sınıfı: 370,40 TL

B sınıfı: 1.116,90 TL

Diğer: 1.863,70 TL

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Yeni oranlar açıklandı! 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak?

2022 TRAFİK CEZALARI NE KADAR?

Yeniden değerleme oranına göre 2022 trafik cezaları şu şekilde:

Kırmızı ışıkta geçme cezası: 428 TL

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Yeni oranlar açıklandı! 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak?

Hız sınırını yüzde 10-30 aşma cezası: 428 TL

Hız sınırını yüzde 30-50 aşma cezası: 888 TL

Hız sınırı yüzde 50'den fazla aşmak: 1.825 TL