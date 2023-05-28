HaberlerGaleriYeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Refah payı ve seyyanen...
Yeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Refah payı ve seyyanen...
Emekli maaş zammına yönelik detaylar son dakika gelişmeler ile belli olmaya başladı. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar ile emekli maaş zam oranı netleşmiş olacak. Özellikle emekliler için hem seyyanen artışlar hem de enflasyon zamları yapılırken refah payı da gündeme gelecek. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!