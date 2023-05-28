28 Mayıs 2023, Pazar
Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı? Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?
"Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ayın ilk 10 gününde yatarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Peki, Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:18
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