28 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı? Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı? Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

"Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ayın ilk 10 gününde yatarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Peki, Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:18
  • 1
  • 14
Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı? Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

"Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ayın başında yatan ödemeler hakkında son dakika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama bekleniyor. Sosyal yardım ödemesinden yararlanan vatandaşlar ödemelerinin artıp artmayacağını da merak ediyor. Peki, Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı? Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

  • 3
  • 14
Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı? Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

  • 4
  • 14
Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı? Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

  • 5
  • 14
Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı? Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.